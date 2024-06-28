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徐暐翔沉浮10年陷憂鬱症！　「一吃就吐」黑暗低潮史曝光

▲徐暐翔入圍今年金曲獎「最佳新人獎」。（圖／資料照，索尼音樂提供）

▲徐暐翔入圍今年金曲獎「最佳新人獎」。（圖／資料照，索尼音樂提供）

記者翁子涵／專訪

徐暐翔過去曾參戰《華人星光大道3》、《2018中國好聲音》等選秀節目，今年終於憑藉個人首張專輯《躍》入圍今年金曲獎「最佳新人獎」，他受訪時感性表示最想感謝的人，就是不斷堅持到現在的自己，原來他參戰《中國好聲音》後，原本以為會獲得更多的關注和發展機會，不料卻一個都沒有，讓他一度陷入自我懷疑的迴圈，導致憂鬱症。

▲▼徐暐翔走出憂鬱破繭而出。（圖／索尼音樂提供）

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▲▼徐暐翔走出憂鬱破繭而出。（圖／索尼音樂提供）

▲▼徐暐翔新歌MV復刻低潮時期的親身經歷。（圖／索尼音樂提供）

徐暐翔透露當時參賽後，發展並不如預期、也苦無發片機會，陷入低潮長達1年多，而壓倒他憂鬱症病發的最後一根稻草，竟是電影《Joker》，「看完整部電影後，我大哭整夜，哭了有1、2個禮拜。」之後的日子他也因憂鬱沒辦法吃東西，「只喝水，因為一吃就吐。」徐暐翔更不諱言曾有不好的念頭出現，「有想過一些畫面，但最後就是沒有執行。」

好在有病識感的他，一生病當天就知道自己不對勁，也馬上開始尋求諮商，並第一時間通知媽媽，媽媽也火速北上來照顧他，徐暐翔回憶這十年來的沉浮，感慨說道：「這十年以來反反覆覆，比完《星光》就覺得是不是應該要有所發展，但又要靠別的比賽去尋求機會。」也因此對比賽感到厭倦，他笑說：「如果現在還有的話，會覺得害怕，像是一場耐力賽，看誰撐得久。」好在他去年如願推出專輯《躍》，也一舉入圍金曲最佳新人獎，他感性說：「現在心情越來越安定了，有覺得跟我以前成為歌手的生活和想像是有同步的。」

對於得獎與否，徐暐翔也樂觀看待：「得失心肯定有的，如果那天你會很緊張很期待，也會因為沒得獎而失落，那就是一種平常心，我不會去壓抑感受，就是日常會遇到的狀態，好好體驗每一刻。」更透露典禮的幸運物是自己去看魏如萱演唱會留下來的票根，因為他是魏如萱的頭號鐵粉，某次在頒獎典禮後台遇到對方，他整個人還緊張到呈現斷片狀態，「事後完全不太記得發生什麼事情，我沒講話，也不敢看她。」

面對強勁的入圍者，徐暐翔平常心表示：「對我來說沒有勁敵，勁敵是評審們，他們要互相較勁誰才是得獎者，這些都是評審要頭痛的事情。」他也表示未來就是要繼續把專輯做好，「每一張創作和概念，怎麼樣慢慢去試探自己的可能性，對我來講蠻重要，我自己有沒有進步才是最重要的。」
 

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