林雨葶搭捷運被認出「覺得丟臉」！　還原尷尬過程：好險比我早下車

記者王靖淳／綜合報導

女星林雨葶去年1月和圈外男友辦理結婚登記，同月月底平安生下女兒「娜娜」，平時會透過社群紀錄親子日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活。昨（27）日她發文透露，自己在捷運上被路人認出，不過她卻因為對方的某些舉動而感到很怪且覺得丟臉。

▲林雨葶會在社群紀錄生活。（圖／翻攝自Facebook／林雨葶）

林雨葶透露，當時有名看起來年約20出頭的女生坐到她旁邊，接著立刻認出她後叫出她名字，讓她感到有點意外。出於禮貌，林雨葶微笑回應：「嗨，妳好。」隨後，對方開始連續提問：「妳出道多久了啊？」、「小孩是男是女啊？」「妳是什麼實踐大學的嘛，還唸商的？」、「妳去運動嗎？運動的地方有其他藝人嗎？」甚至還提到：「曾之喬是原住民妳知道嗎？」

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▲林雨葶透露在捷運上被認出。（圖／翻攝自Instagram／ashlly517）

面對路人連環式的發問，林雨葶坦言，自己並不太想回應，加上對方說話時距離她很近，讓她感到有些不適。她覺得對方的行為有些怪異，講話聲音也很大。林雨葶笑說，她感到丟臉的原因是對方不停地稱她為藝人明星，讓她擔心其他人聽到會尷尬。她強調，自己只是想在捷運上安靜地追劇。不過，這次的情況讓林雨葶未能如願看劇，但幸好對方比她早下車，讓她終於鬆了一口氣。