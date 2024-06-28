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「富邦IU」奶昔想徵經紀人！　開2條件期待喊：歡迎私訊

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員奶昔，憑著甜美的外型而被不少粉絲封為「富邦IU」，平時除了會在社群紀錄應援日常外，也不吝嗇與粉絲分享生活。今（28）日她就發文坦言，自己其實也想要球團以外的經紀人，同時也在文中打趣表示：「歡迎私訊。」

▲奶昔（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

▲奶昔有「富邦IU」的封號。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

奶昔透露，有粉絲問她怎麼沒有球團以外的個人經紀人，但實際上並非她不想要，而是目前沒有人找過她。她表示，如果能遇到合適的公司或個人經紀人等條件，她非常願意嘗試合作，同時也幽默寫道：「歡迎私訊？」此外，奶昔提到，由於她參與了許多活動，如單曲發行、寫真桌曆和舉辦生日會等，她猜想這些項目，或許讓外界誤以為她已經有了個人經紀人。

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▲奶昔（圖／翻攝自threads／milkshake_0622）

▲奶昔想要有個人經紀人。（圖／翻攝自threads／milkshake_0622）

最後，奶昔現身貼文下方留言強調，自己還是有球團經紀人，希望大家不要誤會，「先說我還是有球團經紀，大家不要誤會喔，是個人沒有。」貼文曝光後，吸引許多人朝聖按讚，更有不少網友留言搶著要報名當奶昔的經紀人，同時也稱讚她「自己處理真是太強了」、「可能因為妳能力太強沒有人敢報名」，紛紛對於她沒個人經紀人而感到意外。

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奶昔, 啦啦隊, 富邦, Fubon Angels

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