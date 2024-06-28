Joeman「暴瘦22KG」秀尖下巴！　化身質感89近照曝光

記者王靖淳／綜合報導

網紅Joeman以拍攝開箱美食影片走紅，平時用心經營社群，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，近年來瘦身有成的他，日前也在影片中大方坦承有微整形，同時也透露自己成功甩肉22公斤，昨（27）日更在社群秀出一系列的近照，吸引許多網友朝聖按讚。

▲Joeman近年來瘦身有成。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

透過Joeman在社群分享的9張近照可見到，他身穿1件藍白相間圖案的長袖花襯衫，脖子上掛著1條項鍊，外頭再穿上1件黑色的西裝外套，下身搭配1件白色西裝長褲，以及黑色的皮鞋。他手上戴著戒指、手錶，嘴裡還叼著香菸，分別對鏡頭做出不同角度的擺拍動作，完美展現超尖的下巴。為此，Joeman在文中寫道：「可甜可鹹，可8可9！」自嘲自己是質感的8＋9。

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▲Joeman在社群秀出一系列的近照。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

Joeman透露，其實幾年前曾合作過這次替他拍照的攝影師，對方在看了他的短片後，決定和他合作嘗試「質感8＋9」的風格。為此，Joeman表示很喜歡這次的成果照，對於造型及妝容感到很滿意，同時也打趣自嘲，化完妝後都快要不認識自己。貼文曝光後，除了吸引網友朝聖按讚之外，不少人也被他瘦身有成的模樣給震驚，紛紛寫下「帥哥」、「有以前港片的感覺」的稱讚留言。

▲Joeman自嘲自己是質感的8＋9。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）