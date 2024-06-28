孫安佐被問「會在捷運幹大事嗎」嚴肅回應！揭求情爸媽真相：會還30萬

記者潘慧中／綜合報導

孫安佐（本名孫健豪）日前先是在泰國呼麻擅闖民宅，後來又因拿瓦斯火槍上街被逮，最後以30萬元交保，限制住居並責付孫鵬。值得一提的是，27日被問到「明年要幹什麼大事」時，他也嚴肅回應了。

▲孫安佐嚴肅否認會在捷運幹大事。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）



由於孫安佐6月初曾在直播中脫口「25歲我就要幹大事」，讓不少網友好奇他是否會在捷運中做出兇殘舉止。面對提問，他用英文嚴肅否認：「Yo! (If) I want to kill someone, I don't like to wait (until) to now.」

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▲孫安佐近期頻頻登上新聞版面。（圖／記者孟育民攝）



此外，孫安佐還在Instagram限時動態表示，「我從來沒有求我父母救我，請問你們是在說什麼？」至於父母親用30萬交保的錢，他解釋等到官司結束，自然會還錢。

▲▼孫安佐表示從來沒有求爸媽救他，以後會還爸爸30萬。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）



看到有網友勸他和孫鵬、狄鶯一起上節目公開溝通時，孫安佐僅回答，「退一步海闊天空」，並未正面答應。

▲▼孫安佐與狄鶯、孫鵬的關係引發關注。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）



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