孫安佐被問「會在捷運幹大事嗎」嚴肅回應！揭求情爸媽真相：會還30萬

記者潘慧中/綜合報導

孫安佐(本名孫健豪)日前先是在泰國呼麻擅闖民宅,後來又因拿瓦斯火槍上街被逮,最後以30萬元交保,限制住居並責付孫鵬。值得一提的是,27日被問到「明年要幹什麼大事」時,他也嚴肅回應了。

▲孫安佐嚴肅否認會在捷運幹大事。(圖/翻攝自Instagram/sun_gojo99)



由於孫安佐6月初曾在直播中脫口「25歲我就要幹大事」,讓不少網友好奇他是否會在捷運中做出兇殘舉止。面對提問,他用英文嚴肅否認:「Yo! (If) I want to kill someone, I don't like to wait (until) to now.」

▲孫安佐近期頻頻登上新聞版面。(圖/記者孟育民攝)



此外,孫安佐還在Instagram限時動態表示,「我從來沒有求我父母救我,請問你們是在說什麼?」至於父母親用30萬交保的錢,他解釋等到官司結束,自然會還錢。

▲▼孫安佐表示從來沒有求爸媽救他,以後會還爸爸30萬。(圖/翻攝自Instagram/sun_gojo99)



看到有網友勸他和孫鵬、狄鶯一起上節目公開溝通時,孫安佐僅回答,「退一步海闊天空」,並未正面答應。

▲▼孫安佐與狄鶯、孫鵬的關係引發關注。(圖/翻攝自Instagram/sun_gojo99)



