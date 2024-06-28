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《換乘戀愛3》成員最新近況！8人私約小旅行　宥靜親曝選前任真實心境

文／妞新聞

 「你的X沒有選擇你！」虐嘉賓＋虐觀眾的戀愛實境秀《換乘戀愛》系列一直是話題、收視保證，不過繼受封「韓國戀綜天花板」的上一季圓滿大結局之後，在4月播出最後一集收官的第3季卻評價兩極，不只嘉賓挑選、製作風格、制度天數都與前一季大不同，過於真實的紀錄片式剪輯方式，加上最終配對選擇，都讓網友開酸：「我到底是看換乘戀愛？還是複合戀愛？」

3對CP成功牽手

精彩修羅場私下感情卻超好？

《換乘戀愛3》反轉結局後「嘉賓最新近況」曝！宥靜公開放閃昌鎮，8人私約合照爆熱議

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▲《換乘戀愛》第3季成員私下感情好。（圖／Youtube／헤이유정 YUJUNG）

《換乘戀愛3》中的6對前任情侶檔在經歷20集的「戀愛修羅場」後，最後誕生3對配對成功情侶組，除了惠媛、東振換乘成功之外，「國家體育選手CP」尚貞、敏亨以及宥靜、昌鎮都選擇復合前任X，宥靜跌破眾人眼鏡的超反轉結果也讓她成為議論焦點，不過嘉賓們的感情似乎不受感情線的影響，不只常常在SNS互動，最近還8人一起前往江陵小旅行，影片中可以看出來感情超好。

宥靜超反轉選前任

「背後真實心境」親口曝

https://www.instagram.com/p/C6FybQWJMT9

▲宥靜超反轉選前任，親口曝背後真實心境。（圖／Youtube／Allure Korea，下同）

本職是模特兒的女嘉賓宥靜，因為爽朗的個性加上亮眼的外貌在男嘉賓中擁有高人氣，最近也接受韓國雜誌專訪，暢談出演節目的心路歷程，在節目中前、中期一心一意選擇「周元」，面對其他男嘉賓的示好直球拒絕的她，面對「鐵壁女」的稱號，本尊透露：「因為怕引起誤會，我平時就是很直接、不給對方餘地的類型。」

宥靜還笑著表示自己已經很努力，但在節目上根本『隱藏不了本性』，還爆料因為「約會刻意冷落光泰」感到很抱歉，私下曾經傳訊道歉，提到出演契機，她自白：「因為跟昌鎮分手分得很不愉快，所以也帶著一點想問他『你為什麼這麼做』的心情出演，同時也確認自己的真心」，當被反問：「那X（昌鎮）接受嗎？」宥靜立刻驕傲表示：「那是當然的不是嗎？」。

多惠揮別13年感情

突擊回歸爆熱議

https://www.instagram.com/p/C8hT45qJWT5

▲多惠驚喜帶著新歌回歸歌壇。（圖／IG@dahye0612）

除了成功復合的嘉賓，本季關注度最高的非交往13年的「多惠、東振」情侶檔了吧？雖然在最後一集各自選擇別人，代表走出這段感情的兩人，還是有大批CP粉敲碗現實中能夠再給彼此一個機會，近日多惠就無預警公開好消息，驚喜帶著新歌回歸歌壇，2013年以女團BESTie出道、之後作為SOLO歌手活動的她，睽違已久回歸本業啦！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

海恩＆賢奎「SEVENTEEN演唱會約會」被目擊！《換乘戀愛3》結局後成員近況曝

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Niusnews妞新聞, 換乘戀愛3, 韓綜, 戀綜

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