Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

記者王靖淳／綜合報導

樂天女孩成員Yuri（陳怡叡）擁有「最正啦啦隊女神」封號，不過昨（26）日她卻在直播中坦言，找不到理由留在球團，畫面曝光後遭外界猜測有意出走樂天，引發粉絲討論。為此，Yuri今（27）日也在社群限動發文親自解答了。

▲Yuri是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

Yuri提到，在昨日的浪Live生活直播中，有聊到近日在球隊的情況，但她認為細節無需多作解說，也不屬於任何人的問題。她進一步表示，每個人在不同階段，都有權利為自己的未來做考量和抉擇，「未來的事誰也說不準，一切順其自然，所以大家也無需過度揣測，過度緊張。」

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▲Yuri針對直播內容做出回應。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

最後，Yuri以鼓勵的話語結束了這段分享，呼籲繼續保持初心，並努力做更好的自己。此外，Yuri的經紀人稍早也針對此事做出回應，除了透露未來的計畫目前都在規劃中之外，同時也表示，還沒有討論到是否要離隊的問題，「下半年怡叡自己會有出單曲的計畫，再請大家給予支持。」

▲Yuri在IG限動抒發心聲。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

【Yuri限動全文】

天空好藍，山水依舊迷人，

無論如何，前方都是好風景，

初心不曾變，持續向前！

「如果彼此都在用心，不會走散。」

關於今天沸沸揚揚的新聞，

新聞內容無法完整說明我的立場，

在這裡跟大家簡單回應。

我在昨日的浪Live生活直播裡，聊到近日在球隊的情況，

不管是什麼原因導致，細節無需多作解說，也不屬於任何人的問題，

只是想表達，每個人在不同階段，都有權利為自己的未來做考量。

未來的事誰也說不準，一切順其自然，

所以大家也無需過度揣測，過度緊張。

繼續保持著初心，做更好的自己，陪伴著大家！