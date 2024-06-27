ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

記者王靖淳／綜合報導

樂天女孩成員Yuri（陳怡叡）擁有「最正啦啦隊女神」封號，不過昨（26）日她卻在直播中坦言，找不到理由留在球團，畫面曝光後遭外界猜測有意出走樂天，引發粉絲討論。為此，Yuri今（27）日也在社群限動發文親自解答了。

▲Yuri（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

Yuri提到，在昨日的浪Live生活直播中，有聊到近日在球隊的情況，但她認為細節無需多作解說，也不屬於任何人的問題。她進一步表示，每個人在不同階段，都有權利為自己的未來做考量和抉擇，「未來的事誰也說不準，一切順其自然，所以大家也無需過度揣測，過度緊張。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Yuri（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri針對直播內容做出回應。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

最後，Yuri以鼓勵的話語結束了這段分享，呼籲繼續保持初心，並努力做更好的自己。此外，Yuri的經紀人稍早也針對此事做出回應，除了透露未來的計畫目前都在規劃中之外，同時也表示，還沒有討論到是否要離隊的問題，「下半年怡叡自己會有出單曲的計畫，再請大家給予支持。」

▲（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri在IG限動抒發心聲。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

【Yuri限動全文】
天空好藍，山水依舊迷人，
無論如何，前方都是好風景，
初心不曾變，持續向前！
「如果彼此都在用心，不會走散。」

關於今天沸沸揚揚的新聞，
新聞內容無法完整說明我的立場，
在這裡跟大家簡單回應。

我在昨日的浪Live生活直播裡，聊到近日在球隊的情況，
不管是什麼原因導致，細節無需多作解說，也不屬於任何人的問題，
只是想表達，每個人在不同階段，都有權利為自己的未來做考量。
未來的事誰也說不準，一切順其自然，
所以大家也無需過度揣測，過度緊張。

繼續保持著初心，做更好的自己，陪伴著大家！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

推薦閱讀

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

夏宇禾長灘島「解放比基尼」！　炸出渾圓雙球激辣

夏宇禾長灘島「解放比基尼」！　炸出渾圓雙球激辣

Yuri爆有意出走樂天！突脫口「找不到理由留下」　未來動向經紀人回應了

Yuri爆有意出走樂天！突脫口「找不到理由留下」　未來動向經紀人回應了

靠《海角七號》爆紅　53歲小應無預警宣布「退出演藝圈改當工程師」

靠《海角七號》爆紅　53歲小應無預警宣布「退出演藝圈改當工程師」

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

《金田一》聲優腦出血猝逝！　粉絲難過：等不到37歲的金田一了

《金田一》聲優腦出血猝逝！　粉絲難過：等不到37歲的金田一了

謝忻健康亮紅燈突進急診！　「痛到無法彎腰」曝病況

謝忻健康亮紅燈突進急診！　「痛到無法彎腰」曝病況

畫面太震撼！統神挑戰瑜伽「空中一字馬」　下秒急呼救：想回家的胖蝴蝶

畫面太震撼！統神挑戰瑜伽「空中一字馬」　下秒急呼救：想回家的胖蝴蝶

黃子韜4年不認愛徐藝洋　直播槓上網友：這是一種錯？

黃子韜4年不認愛徐藝洋　直播槓上網友：這是一種錯？

咪妃遭黑粉嗆「一堆外流片」反擊！　公開對話認了：後悔沒告小玉

咪妃遭黑粉嗆「一堆外流片」反擊！　公開對話認了：後悔沒告小玉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

夏宇禾長灘島「解放比基尼」！　炸出渾圓雙球激辣

Yuri爆有意出走樂天！突脫口「找不到理由留下」　未來動向經紀人回應了

靠《海角七號》爆紅　53歲小應無預警宣布「退出演藝圈改當工程師」

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

《金田一》聲優腦出血猝逝！　粉絲難過：等不到37歲的金田一了

謝忻健康亮紅燈突進急診！　「痛到無法彎腰」曝病況

畫面太震撼！統神挑戰瑜伽「空中一字馬」　下秒急呼救：想回家的胖蝴蝶

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Yuri, 樂天女孩, 啦啦隊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃子韜4年不認愛徐藝洋　直播槓上網友：這是一種錯？
  2. 謝和弦離婚官司入高中考題　老婆納悶發聲：不要入戲太深！
  3. 《明日之子》女星合作「日本天團成員」！　興奮嗨喊：不敢相信
  4. 咪妃遭黑粉嗆「一堆外流片」反擊！　公開對話認了：後悔沒告小玉
  5. 《金田一》聲優腦出血猝逝！　粉絲難過：等不到37歲的金田一了
  6. 佳娜公開「產後5個月」體重！　羞喊：還可以生3個
  7. 不斷更新／韓星活動7月售票看這裡！　道英開唱4階段搶票一次看
  8. 螢幕CP扛壓力！李子森、杜忻恬錄影「空檔奔醫院打8針」喉嚨消腫繼續唱
  9. 夏宇禾長灘島「解放比基尼」！　炸出渾圓雙球激辣
  10. 巴黎奧運／拳擊選手甘家葳拼減重「吃飯也在訓練」！秀冰塊腹肌女星看呆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366