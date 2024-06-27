Yuri爆有意出走樂天！突脫口「找不到理由留下」　未來動向經紀人回應了

記者孟育民／台北報導

Yuri（陳怡叡）是樂天女孩的一員，有「最正啦啦隊女神」的封號，擁有廣大粉絲。不料，昨晚（26日）她在直播間突有感而發，透露這是她跳啦啦隊以來第一次一個多月都沒有球團的工作，似乎被合約綁死，有意在明年轉隊，帶著不滿又無奈的語氣向粉絲抱怨，直言：「已經找不到任何繼續留下來的理由。」話一出也掀起粉絲熱議，稍早Yuri的經紀人以及球團經紀都做出回應。

▲Yuri爆有意出走樂天。（圖／翻攝自Facebook／Yuri陳怡叡）

先前林襄、李多慧等人氣成員出走樂天，如今各自在演藝圈有亮眼表現，廣告、業配、實境節目接不完，反觀同樣擁有高人氣的Yuri因為合約關係，許多工作無法接，她在直播透露球團已經一個月沒幫她排工作，也是自加入樂天以來第一次遇到這種情況，對此感到失望以及難過。對於球團工作，樂天經紀人表示：「我們都有積極地安排，但因為檔期無法配合！」

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▲Yuri擁有高人氣，離隊話題掀起粉絲討論。（圖／翻攝自Facebook／Yuri陳怡叡）

至於，Yuri未來動向，她個人經紀人表示：「目前未來的計畫都還在規劃中唷，也還沒有討論到是否要離隊的問題。下半年怡叡自己會有出單曲的計畫，再請大家給予支持。」