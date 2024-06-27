畫面太震撼！統神挑戰瑜伽「空中一字馬」　下秒急呼救：想回家的胖蝴蝶

記者孟育民／台北報導

實況主「亞洲統神」張嘉航挑戰自己沒有上限！昨（26日）晚17LIVE特別節目，他與三位氣顏值直播主體驗空中瑜伽。跌破大家眼鏡！統神完成人生第一個空中瑜伽坐姿蝴蝶式，還加碼完成一字馬劈腿，獲得現場瑜珈老師、參賽主播們與網友滿堂喝采。

▲統神完成人生第一個空中瑜伽坐姿蝴蝶式，瑜珈老師協助變成一字馬劈腿。（圖／17LIVE提供）



體重超過120公斤的統神事前說，16蹲都跳了，空中瑜伽沒在怕，反正就試試看。到了現場，看到現場掛布後，一直狂問主持人，他今天不會死吧？他很擔心空中瑜伽做一半，從上面掉下來。瑜珈老師連忙上前安撫，說明空中瑜伽使用的掛布支撐重量上限是450公斤，要統神不要緊張。統神聽到掛布可以裝下三個他，瞬間覺得安心。

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▲統神累到動不了。（圖／17LIVE提供）

一開始是暖身運動，被大家不看好的統神，出乎意外在瑜珈老師幫助上輕鬆完成暖身運動，但卻在最後一組的核心訓練時，遇到魔王，讓他慘叫聲連連，統神嘗試數次後，最後放棄坐在粉紅色的掛布上休息，被眼尖的網友瘋狂留言說，「統神請活下來」、「灰衣服不會動了」、「灰衣服在偷睡覺」、「怎麼會有一顆灰色的球」。也有網友未掛布喊冤，覺得「聽到掛布在求救」。

▲統神輕鬆完成暖身。（圖／17LIVE提供）

此時主持人問統神感想，統神露出疲憊的表情說，他想回家了，因為最後一個核心訓練的暖身，太累了。看到統神的神情與回答，再次逗笑現場主播與線上用戶。經過主持人勸說，統神繼續體驗晚上節目的重點：初階的懸掛側飛式、中階的束腳後彎、高階的坐姿蝴蝶式（延伸至一字馬蝴蝶式），最後是神級姿勢L型倒掛淚珠式。

▲▼統神不停哀號，畫面相當有趣。（圖／17LIVE提供）





經過一個小時的特訓，統神順利完成他完成人生第一個空中瑜伽坐姿蝴蝶式與一字馬蝴蝶式。而在體驗高階的坐姿蝴蝶式過程中，統神還不小心把自己纏住了，疾呼救命，自嘲自己是胖蝴蝶。問他感想，他秒回現在是一隻想回家的胖蝴蝶。