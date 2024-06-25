ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

羅志祥古裝扮相曝光！　揪《玩命關頭》韓哥團隊助陣MV

▲▼羅志祥推出新歌《舞狀元》。（圖／華納音樂提供）

▲羅志祥推出新歌《舞狀元》。（圖／華納音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

羅志祥將在下月底推出新專輯《舞狀元》，今（25日）搶先釋出同名主打歌，是羅志祥以自己18年前的經典舞曲《精舞門》為靈感，羅志祥分享一開始其實沒有特別設定是帶有東方元素的舞曲，卻在有天滑手機時突然聽到一段嗩吶旋律，當下感動不已，於是與製作人紀佳松、Mike共同創作，由於要結合東方樂器與西方舞曲元素，花了近兩個月的時間做盡各種嘗試，他直言：「這是我創作以來覺得最難的一首歌。」然而直到最後遇到崔惟楷很快的就突破了難關，最終完成作品。

▲▼羅志祥在MV以古裝扮相現身。（圖／華納音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼羅志祥在MV以古裝扮相現身。（圖／華納音樂提供）

▲▼羅志祥推出新歌《舞狀元》。（圖／華納音樂提供）

羅志祥透露距離上一次正式穿古裝演戲已是近25年前，「那時是拍1999年拍《新梁山伯與祝英台》，戲劇播出是2000年；另外這次也回到同樣的地方拍攝，來到這邊突然回憶湧現，感覺像經歷時光穿越。」而為了能更完美精湛的體現武打畫面，除了舞蹈外，羅志祥更特別花時間進修武術課，有請好萊塢電影《玩命關頭》中，以角色「韓哥」走紅的姜成鎬來台拍片時的武術團隊特訓拍片武術團隊特訓，精實的訓練也羅志祥笑說：「上完課後面幾天全身痠痛！」但表示看到最後MV所呈現出的效果相當值得。

MV則同樣由羅志祥親自參與編劇，並邀請導演張時霖執導，羅志祥提到：「這首歌在還沒錄好之前就已經想好劇情了，希望能用比較完整的劇情呈現，就像是微電影一樣讓大家能更連結歌曲。」

MV劇情描述了一位曾是不學無術的混混，後來遇見了引領他進入習舞之路的貴人，過程中他從勤奮不懈的努力到對自己過往的掙扎，直到脫胎換骨，到最後竟遇見一群惡霸侵略，甚至破壞了他原本所生活的一切，也因此與心愛的女人生死離別。故事的尾聲，羅志祥化身成為復仇者，然而結局卻埋下伏筆，也讓觀眾自行發揮想像。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

NHK美女主播「巨胸放桌上」！辣照突消失停更4月…網求改行拍寫真

NHK美女主播「巨胸放桌上」！辣照突消失停更4月…網求改行拍寫真

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

陸美女Coser遭150kg男友分屍！友爆：常當眾呼男巴掌　不堪內幕被挖出

陸美女Coser遭150kg男友分屍！友爆：常當眾呼男巴掌　不堪內幕被挖出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

NHK美女主播「巨胸放桌上」！辣照突消失停更4月…網求改行拍寫真

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

羅志祥

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Ozone爆內鬨！　祖安「1事講嘸聽」哲言火大臭臉不忍了
  2. 14歲「最萌國中生」是她！　母胎單身...陌生人送超肉麻情書示愛
  3. 直擊／「搶看金智媛」500人擠爆東區！高中生暴雨中排隊：沒買到票
  4. 劉亮佐遭亂傳「睡覺不對勁急送醫」　本尊出面：一副我快死掉的樣子
  5. 羅志祥古裝扮相曝光！　揪《玩命關頭》韓哥團隊助陣MV
  6. 孫安佐瘋狂脫序背後有原因！　資深媒體人揭關鍵憂「會越玩越大」
  7. 小S自爆和老公無性生活「只靠物品滿足」！　拒生第四胎...鬆口大S再生意願
  8. 最神秘Toro感情史遭曝光　露面回應...認1件事「很糟糕」
  9. 大女兒赴美讀書！小S停工10天陪安頓　Elly美照超仙「媽站旁遭大S吐槽」
  10. 直擊／Energy記者會敲完冰磚　「Toro突衝後台」真相曝光！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366