羅志祥古裝扮相曝光！　揪《玩命關頭》韓哥團隊助陣MV

▲羅志祥推出新歌《舞狀元》。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

羅志祥將在下月底推出新專輯《舞狀元》，今（25日）搶先釋出同名主打歌，是羅志祥以自己18年前的經典舞曲《精舞門》為靈感，羅志祥分享一開始其實沒有特別設定是帶有東方元素的舞曲，卻在有天滑手機時突然聽到一段嗩吶旋律，當下感動不已，於是與製作人紀佳松、Mike共同創作，由於要結合東方樂器與西方舞曲元素，花了近兩個月的時間做盡各種嘗試，他直言：「這是我創作以來覺得最難的一首歌。」然而直到最後遇到崔惟楷很快的就突破了難關，最終完成作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼羅志祥在MV以古裝扮相現身。（圖／華納音樂提供）



羅志祥透露距離上一次正式穿古裝演戲已是近25年前，「那時是拍1999年拍《新梁山伯與祝英台》，戲劇播出是2000年；另外這次也回到同樣的地方拍攝，來到這邊突然回憶湧現，感覺像經歷時光穿越。」而為了能更完美精湛的體現武打畫面，除了舞蹈外，羅志祥更特別花時間進修武術課，有請好萊塢電影《玩命關頭》中，以角色「韓哥」走紅的姜成鎬來台拍片時的武術團隊特訓拍片武術團隊特訓，精實的訓練也羅志祥笑說：「上完課後面幾天全身痠痛！」但表示看到最後MV所呈現出的效果相當值得。

MV則同樣由羅志祥親自參與編劇，並邀請導演張時霖執導，羅志祥提到：「這首歌在還沒錄好之前就已經想好劇情了，希望能用比較完整的劇情呈現，就像是微電影一樣讓大家能更連結歌曲。」

MV劇情描述了一位曾是不學無術的混混，後來遇見了引領他進入習舞之路的貴人，過程中他從勤奮不懈的努力到對自己過往的掙扎，直到脫胎換骨，到最後竟遇見一群惡霸侵略，甚至破壞了他原本所生活的一切，也因此與心愛的女人生死離別。故事的尾聲，羅志祥化身成為復仇者，然而結局卻埋下伏筆，也讓觀眾自行發揮想像。