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孫安佐瘋狂脫序背後有原因！　資深媒體人揭關鍵憂「會越玩越大」

記者劉宛欣／綜合報導

孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐與其經紀人，日前因攜帶瓦斯火槍前往信義區，涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，最後以30萬元交保。孫安佐一連串的脫序行為，也引起社會各方討論。資深媒體人林裕豐日前登上《震震有詞》時，也分析了孫安佐的行徑，有些無奈認為孫安佐作為星二代，身上的確背負著壓力。

▲▼孫鵬幫孫安佐交保。（圖／記者黃克翔攝）

▲孫安佐一連串脫序行徑，引起熱烈討論。（圖／記者黃克翔攝）

林裕豐指出，孫安佐在帶大型打火機前往信義區之前，早就透過社群預告，他說：「大家跟著去那走來走去、擠來擠去，想想到底在幹什麼？在記者的角度來講就是為了紅。」把危險物品掛在經紀人身上就是很嚇人，就算大家都知道他不會真的做出危險的事，但如果哪根筋不對，真的拿出來掃，現場圍了那麼多人，後果不堪設想。

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▲林裕豐認為孫安佐未來可能會越玩越大。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

▲林裕豐認為孫安佐身為星二代壓力很大。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

後來經紀人被傳喚，還自作聰明地說自己沒有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，林裕豐傻眼表示：「講這幹嘛？就是覺得自己很聰明，但（對檢警而言）辦或不辦就是一瞬間，你走出來，信義分局已經放過你了，你就摸摸鼻子，趕快走就好了，結果還大方接受訪問，把信義分局當成背景。」種種行為對檢警來說就是一種挑釁。

▲林裕豐認為孫安佐未來可能會越玩越大。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

▲林裕豐不捨狄鶯、孫鵬不斷幫兒子收拾場面。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

隨後狄鶯、孫鵬被問到對事情的看法回答「平安就好」，孫安佐也發文說自己已經可以承受這一切了，林裕豐質疑「真的可以嗎？你要想想你爸媽，你自己過得去你自己開心，但真的出事，又是爸媽出來收拾」，他提及過去曾與孫安佐一起拍廣告，稱讚對方工作態度很好，接著又無奈說「人的變化真的是一瞬間，如今在媒體上的呈現好像變成另一個人，可能都是為了流量」，有流量就有錢賺，孫安佐也因此不斷做出乖張的事，林裕豐最後也斷言「他一定會越玩越大」。

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

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