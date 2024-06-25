痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

記者陳芊秀／綜合報導

藝人唐治平至今仍不為母親認屍，導致後事卡關，更持續發生脫序行為，令外界憂心。前女友丁寧曾心疼發聲「他現在已經完全不是他」，談及創傷症候群，引發有相同經驗者共鳴，為此剖析自己曾遭受過的心理壓力。

▲談及前男友唐治平，丁寧也吐露自身的心理創傷。（圖／記者黃宥寧攝、翻攝自丁寧臉書）

丁寧剛開始演藝圈時，經常面臨嚴苛的批評和指責，這使她不得不在精神上和身體上進行自我修復。特別是在她第一次擔任女主角的時候，經歷了極大的工作壓力和情緒困擾，當時一位暫時代理的導演展現出高壓態度，且無視她多年演藝經驗的工作方式，是一次「驚嚇到當機」的經驗。

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「這樣也能當女主角！台灣沒女演員了是嗎？」丁寧描述導演甚至爆粗口，她撐到拍完，立刻開車回家，一見到母親便情緒崩潰大哭，戲拍不下去，劇組讓她休息幾天，「這是我此生第一次發現我這個人根本不是我自己的，最恐怖的是，我覺得我做什麼事都是錯的，都會被罵，都在拖累別人，我跟垃圾沒兩樣。」

丁寧坦言，這些經歷讓她體會到恐懼和壓力對身心的巨大影響，開始更加留意自己的情緒反應，學習如何在壓力面前保護自己。此外，她也開始參加身心靈課程，學習如何引導自己的能量流向正面。她最後呼籲，希望每個人都能找到與內心創傷和平共處的方式，像是父母看待自己孩子的成長一樣，懷著驕傲和接納之心面對過往的傷痛。

【丁寧臉書全文】

因為上一篇文，很多人留言分享他們經歷創傷時候的狀態，我突然也想了想我自己呢？

我一路在這個行業，特別在剛開始拍戲，都不斷地受到很多創傷（就是常常被罵到後空翻的意思），也許是我早有心理準備，也許是穩定的運動習慣，幫助我修復了不少，我常想，就算我糟糕到爆，至少身體是健康的。

不過的確有一次，我驚嚇到當機。

那是我第一次當女主角，工作量大、時間長就不用說了，有一次來了暫時代理的導演，他就是那種，他叫你往東就一定要直直往東的那種，沒有溝通這件事，畢竟我也拍戲快10年了，當然也有自己的想法，照著他的方式演我很痛苦，我連一點自己的意見都無法。

有一場戲他要求我一定要哭，我覺得哭太多了，主角性格太偏，想跟他討論。

他當著所有人的面大吼我：「你他媽的，我要妳哭妳就給我哭出來！」接下來是每一個鏡頭，都是一直重來重來，國罵髒話滿天飆。

「這樣也能當女主角！台灣沒女演員了是嗎？！」、「幹！這麼簡單的動作都做不好好，浪費我的時間！」、「我叫妳不要動！妳動個屁！」…..拍片現場緊繃到感覺無法呼吸。

那個戲的場景離我彰化家很近，撐到拍完，我立刻開車回家。

一進家門，一看到媽媽，我就大哭，一直哭一直哭，連好好說句話都無法。

媽媽媽媽是明眼人，知道孩子在工作上受了委屈，也知道安慰我沒有用，「帶你去廟裡走走，有什麼委屈跟菩薩說。」跟神明說說話後，心安靜了一下，走出廟，又哭了，就這樣，一路哭到晚上睡覺。

第二天一樣要拍戲。

眼睛腫的像被家暴，然後，一句台詞都說不出來！就是一個呆坐在那，一臉空洞的人體，我也好想說出話，但每個字都這麼難出口，害怕一說出口，又是一頓狂罵。

只要坐著打燈，眼淚就流個不停，工作人員什麼話都不敢說，化妝組非常安靜的一直幫我補妝。

戲當然拍不下去，收工，劇組讓我休息幾天。

這是我此生第一次發現我這個人根本不是我自己的，最恐怖的是，我覺得我做什麼事都是錯的，都會被罵，都在拖累別人，我跟垃圾沒兩樣。

羞愧是能量震動裡面最低的，是足以致死的那一種。

之後我忘了怎麼好的，但那次的經驗的確也嚇到我，原來恐懼、驚嚇、害怕、壓力，真的會讓人體關閉所有正常機制。

負面的殺傷力太強。

經過那一次，我開始很留意自己的情緒，我沒有辦法預計別人怎麼對待我，只希望當壓力開始蔓延出來的時候，我可以即時覺察，即時做出照顧自己的動作，畫下停損點。

之後開始學習身心靈課程才了解，能量就是能量而已，你習慣想不好的，你的能量就很容易流到那邊堆在一起，但如果有學習改變潛意識的想法，引導能量流到正面的那一邊，人生會完完全全不一樣。

負面情緒是一把無形的刀，適度的辨認出來，才不會造成自己難以承受的後果，傷人傷己。

因為，沒有什麼事比好好活著更重要。

祝福所有心中有傷的人（我相信每個人或多或少都有），找到跟傷口和平相處的方式，也許我們不能像貝殼含著沙後能吐出珍珠，但至少能牽著我們的傷口，一起往前。

像父母看著自己的孩子，驕傲的說：「這是我們走過的歲月。」

我們有傷，依然可以走向陽光。

沒事的。

#創傷症候群

#我們有傷依然走向陽光。