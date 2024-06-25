ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

記者陳芊秀／綜合報導

藝人唐治平至今仍不為母親認屍，導致後事卡關，更持續發生脫序行為，令外界憂心。前女友丁寧曾心疼發聲「他現在已經完全不是他」，談及創傷症候群，引發有相同經驗者共鳴，為此剖析自己曾遭受過的心理壓力。

▲▼丁寧吐露內心創傷。（圖／記者黃宥寧攝、翻攝自丁寧臉書）

▲談及前男友唐治平，丁寧也吐露自身的心理創傷。（圖／記者黃宥寧攝、翻攝自丁寧臉書）

丁寧剛開始演藝圈時，經常面臨嚴苛的批評和指責，這使她不得不在精神上和身體上進行自我修復。特別是在她第一次擔任女主角的時候，經歷了極大的工作壓力和情緒困擾，當時一位暫時代理的導演展現出高壓態度，且無視她多年演藝經驗的工作方式，是一次「驚嚇到當機」的經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這樣也能當女主角！台灣沒女演員了是嗎？」丁寧描述導演甚至爆粗口，她撐到拍完，立刻開車回家，一見到母親便情緒崩潰大哭，戲拍不下去，劇組讓她休息幾天，「這是我此生第一次發現我這個人根本不是我自己的，最恐怖的是，我覺得我做什麼事都是錯的，都會被罵，都在拖累別人，我跟垃圾沒兩樣。」

丁寧坦言，這些經歷讓她體會到恐懼和壓力對身心的巨大影響，開始更加留意自己的情緒反應，學習如何在壓力面前保護自己。此外，她也開始參加身心靈課程，學習如何引導自己的能量流向正面。她最後呼籲，希望每個人都能找到與內心創傷和平共處的方式，像是父母看待自己孩子的成長一樣，懷著驕傲和接納之心面對過往的傷痛。

【丁寧臉書全文】

因為上一篇文，很多人留言分享他們經歷創傷時候的狀態，我突然也想了想我自己呢？
我一路在這個行業，特別在剛開始拍戲，都不斷地受到很多創傷（就是常常被罵到後空翻的意思），也許是我早有心理準備，也許是穩定的運動習慣，幫助我修復了不少，我常想，就算我糟糕到爆，至少身體是健康的。
不過的確有一次，我驚嚇到當機。
那是我第一次當女主角，工作量大、時間長就不用說了，有一次來了暫時代理的導演，他就是那種，他叫你往東就一定要直直往東的那種，沒有溝通這件事，畢竟我也拍戲快10年了，當然也有自己的想法，照著他的方式演我很痛苦，我連一點自己的意見都無法。
有一場戲他要求我一定要哭，我覺得哭太多了，主角性格太偏，想跟他討論。
他當著所有人的面大吼我：「你他媽的，我要妳哭妳就給我哭出來！」接下來是每一個鏡頭，都是一直重來重來，國罵髒話滿天飆。
「這樣也能當女主角！台灣沒女演員了是嗎？！」、「幹！這麼簡單的動作都做不好好，浪費我的時間！」、「我叫妳不要動！妳動個屁！」…..拍片現場緊繃到感覺無法呼吸。
那個戲的場景離我彰化家很近，撐到拍完，我立刻開車回家。
一進家門，一看到媽媽，我就大哭，一直哭一直哭，連好好說句話都無法。
媽媽媽媽是明眼人，知道孩子在工作上受了委屈，也知道安慰我沒有用，「帶你去廟裡走走，有什麼委屈跟菩薩說。」跟神明說說話後，心安靜了一下，走出廟，又哭了，就這樣，一路哭到晚上睡覺。
第二天一樣要拍戲。
眼睛腫的像被家暴，然後，一句台詞都說不出來！就是一個呆坐在那，一臉空洞的人體，我也好想說出話，但每個字都這麼難出口，害怕一說出口，又是一頓狂罵。
只要坐著打燈，眼淚就流個不停，工作人員什麼話都不敢說，化妝組非常安靜的一直幫我補妝。
戲當然拍不下去，收工，劇組讓我休息幾天。
這是我此生第一次發現我這個人根本不是我自己的，最恐怖的是，我覺得我做什麼事都是錯的，都會被罵，都在拖累別人，我跟垃圾沒兩樣。
羞愧是能量震動裡面最低的，是足以致死的那一種。
之後我忘了怎麼好的，但那次的經驗的確也嚇到我，原來恐懼、驚嚇、害怕、壓力，真的會讓人體關閉所有正常機制。
負面的殺傷力太強。
經過那一次，我開始很留意自己的情緒，我沒有辦法預計別人怎麼對待我，只希望當壓力開始蔓延出來的時候，我可以即時覺察，即時做出照顧自己的動作，畫下停損點。
之後開始學習身心靈課程才了解，能量就是能量而已，你習慣想不好的，你的能量就很容易流到那邊堆在一起，但如果有學習改變潛意識的想法，引導能量流到正面的那一邊，人生會完完全全不一樣。
負面情緒是一把無形的刀，適度的辨認出來，才不會造成自己難以承受的後果，傷人傷己。
因為，沒有什麼事比好好活著更重要。
祝福所有心中有傷的人（我相信每個人或多或少都有），找到跟傷口和平相處的方式，也許我們不能像貝殼含著沙後能吐出珍珠，但至少能牽著我們的傷口，一起往前。
像父母看著自己的孩子，驕傲的說：「這是我們走過的歲月。」
我們有傷，依然可以走向陽光。
沒事的。
#創傷症候群
#我們有傷依然走向陽光。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

推薦閱讀

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

NHK美女主播「巨胸放桌上」！辣照突消失停更4月…網求改行拍寫真

NHK美女主播「巨胸放桌上」！辣照突消失停更4月…網求改行拍寫真

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

陸知名網紅桐島愛爆遭男友「殘忍殺害棄屍」！警方證實：已逮捕兇嫌

陸知名網紅桐島愛爆遭男友「殘忍殺害棄屍」！警方證實：已逮捕兇嫌

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

NHK美女主播「巨胸放桌上」！辣照突消失停更4月…網求改行拍寫真

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

丁寧, 唐治平

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣
  2. Lisa越愛越大方？巴黎甜蜜約會LVMH三公子　身旁「全是男友家人」
  3. 《墨雨》王星越「喝掛癱軟被扛走」影片瘋傳！緊黏吳謹言身上　于正發聲
  4. 準備搶票！超犀利趴終於官宣日期　8月小巨蛋登場
  5. 康康相隔10年曝喜訊！　預告跟張學友有關：彌補大家遺憾
  6. 篠崎泫慶生曬Toyz「80頁手寫信」　厚厚一疊放好…網狂送愛心打氣
  7. 徐睿知消失4年「離開金秀賢公司」　簽給SUBLIME當宋康昊師妹
  8. 實測育兒傳說「寶寶不能誇獎」　孫可芳哭了：原來長輩不是迷信而已
  9. 試讀72頁「真的嚇到了」！敷米漿全新鬼故事改編電影　小說搶先看
  10. U:NUS挑戰密室腦袋打結　超恥演出KID笑喊：你們會後悔

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366