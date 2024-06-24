BIGBANG奶爸太陽7月登台！現身花博公園走走　同場歌手還有他們

記者吳睿慈／台北報導

「2024 GQ Style Fest 潮流文化祭」將於6、7日於台北花博公園爭艷館連續兩天登場，主辦方24日釋出重磅名單，BIGBANG唯一當爸的成員太陽（TAEYANG）即將在7日現身，並預計到活動攤位走走，分享時尚理念，同場還有小樂（吳思賢）、呂士軒等歌手帶來精彩演出。

▲BIGBANG太陽以國際大使身份預計於7月7日現身活動。（圖／GQ提供）



太陽預計於7月7日現身，他不僅是流行樂壇的傳奇人物，同時也是時尚潮流界的指標人物，對於音樂與藝術的不斷追求創新與突破，持續的引領著流行音樂與時尚潮流。當天，他以「2024 GQ Style Fest」國際大使身份出席，不會帶來表演節目，但將會在活動現場四處走訪，為潮流文化祭注入話題能量。

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2天活動同時匯聚眾多知名歌手，包括香港潮流歌手Tyson Yoshi、時尚嘻哈女神Dizzy Dizzo（蔡詩芸）、饒舌鬼才呂士軒、潮流音樂藝人小樂吳思賢、影歌雙棲才子宋柏緯、多方位饒舌歌手嗩吶等齊聚一堂，而新生代創作歌手KIRE與黃號的合作也備受期待。

▲2024 GQ Style Fest 潮流文化祭兩天都有歌手到場同歡。（圖／翻攝自GQ臉書）



除了潮流文化的精彩體驗外，美食也是不可或缺的一部分。潮流美食區將邀請眾多知名品牌參與。另外，名人二手市集也會邀請一眾潮流界的知名人士，包括Patrick（派翠克）、黃號（HUANGHAO）、Bonny寶妮、莫里斯（Morris）、Yin & Yei、KEN、顏佑庭、陳信維等，透過精心挑選的二手收藏，共同實現潮流新價值，實踐永續發展的理念。