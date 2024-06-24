金曲獎頒獎嘉賓全公開！　萬芳唱特別貢獻「致敬鄭華娟」坦言壓力很大

記者孟育民／台北報導

《第35屆金曲獎》即將於本週六（29日）在台北小巨蛋隆重登場，除了得獎名單備受關注外，每年頒獎嘉賓也為典禮增添許多亮點，24日公布頒獎嘉賓陣容，包括： 9m88、A-Lin、Faye詹雯婷、HUSH、Leo王、YELLOW黃宣、江美琪、艾怡良、呂薔、告五人、桑布伊、高捷、許茹芸、陳君豪、陳建瑋、陳建騏、彭佳慧、熊仔、鳳小岳、魏如昀、魏如萱、蘇珮卿等都將出席這場屬於音樂人的盛會。

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▲金曲獎頒獎陣容曝光。（圖／台視提供）

此外，今年也邀請到萬芳為特別貢獻獎得主鄭華娟獻唱，過去鄭華娟曾為萬芳創作〈慢火車〉和〈孩子氣〉等經典歌曲，此次受邀演出，萬芳坦言壓力很大，但仍希望表演能貼合鄭華娟的創作風格，詮釋她的多樣風貌。萬芳透露，將帶來由四首經典歌曲所串成的組曲，更邀請到同為鄭華娟好友的黃韻玲擔任該段表演的音樂總監，以吉他為主的編曲方式進行情緒堆疊和歌曲變化。萬芳也表示：「希望透過表演，感謝華娟曾經為我們帶來如此豐富的音樂作品，也為台語歌注入新的樣貌。」

▲萬芳擔任特別貢獻將表演嘉賓。（圖／台視提供）

而去年奪下最佳女歌手獎的A-Lin也將擔任頒獎人，將上台念出眾所期待的得獎名單，A-Lin笑說今年身分不同，緊張的感覺已經消除，迎來的是興奮：「因為換台下的人緊張了！」，而入圍者中也有許多好友，A-Lin表示會準備一些放鬆的飲料，喊話好友們如果需要的話可以來找她。

▲A-Lin。（圖／台視提供）

發行首張個人專輯就一舉入圍「最佳新人獎」的鳳小岳，也將擔任本屆頒獎嘉賓，透露將和好友蘇珮卿一起擔任頒獎人，對於能和大家一起參加這麼重要的音樂盛會感到非常榮幸，談到一生只有一次新人獎機會，鳳小岳也分享一個小巧合：「我的專輯名稱叫做《柒》，剛好新人獎有七位入圍者，『七』對我來說就像是一個幸運數字。」



