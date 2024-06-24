全智賢一家四口甜蜜遊歐遭拍　2帥兒清晰照首曝光「五官像到爸媽」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神全智賢於2012年嫁給CEO老公崔俊赫，婚後育有2子，但她不曾讓小孩曝光過，自2021年演完戲劇《智異山》後，目前未有作品推出，沒想到，近日被拍到一家四口現身於德國看球賽的畫面，2個兒子暴風成長，小孩的外表就像是她和老公五官的合體版，帥氣外貌非常搶眼。

▲全智賢一家四口甜蜜遊歐遭拍，大兒子像她，小兒子像老公。（圖／翻攝自小紅書）



全智賢婚後重心放在家庭上，僅偶爾推出戲劇作品與粉絲見面，但每次必定都是話題作，人氣從未下降過。近來，她與家人前往德國看足球比賽，被中國粉絲拍下一家四口排隊入場的畫面，2個兒子意外曝光，大兒子長得較像她，小兒子可愛的臉龐則是像到老公，且皆有著大眼、挺鼻，帥氣的模樣令人讚嘆，這也是2個兒子首度被拍到如此高清的照片。

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▲全智賢背影超瘦。（圖／翻攝自小紅書）



不僅如此，全智賢的老公崔俊赫就站在身旁，夫妻倆雖曾在2021年傳過婚變，崔俊赫第一時間否認，謠言不攻自破，而42歲的她，依舊擁有纖細的鉛筆腿，從網友拍下的背影看來宛如少女，身材管理恰當，大批網友自嘆不如。

▲全智賢近期休息中。（圖／翻攝自全智賢公司IG）



全智賢近來雖沒有回歸戲劇作品，但在時尚圈依舊很活躍，經常收到代言的品牌邀約前往海外參加活動，每次現身都讓人驚艷，42歲的她，凍齡外貌彷彿吃了防腐劑，就連身材都維持得很好。而她過去與老公崔俊赫在社區裡散步或送小孩上學時，也經常被網友曝光「直擊後記」，天后日常與一般人無異，但仍難掩明星光環。