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蘇打綠北京開唱獻驚喜！　「阿龔激動帶動跳」全場炸了

▲▼ 蘇打綠移師北京開唱。（圖／緒風有限公司提供）

▲ 蘇打綠移師北京開唱。（圖／緒風有限公司提供）

記者翁子涵／台北報導

蘇打綠《二十年一刻》巡演春天在香港起跑，近來移師北京於華熙LIVE·五棵松連續2場開唱，演唱會上，團員們正式宣布「蘇打綠發春之後就要發狂了」，預告七月份韋瓦第復刻計畫《夏／狂熱（蘇打綠版）》專輯即將登場，此外，每一站都要演唱一首新歌的蘇打綠，於北京站帶來了由青峰在大學時期創作的作品〈夢〉，這首新歌預計於6月28日數位上線，蘇打綠在演唱會現場上笑稱：「發春與發狂之間還要發夢！」

▲▼ 蘇打綠《夏／狂熱（蘇打綠版）》專輯即將登場。（圖／緒風有限公司提供）

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▲▼ 蘇打綠《夏／狂熱（蘇打綠版）》專輯即將登場。（圖／緒風有限公司提供）

▲▼ 蘇打綠移師北京開唱。（圖／緒風有限公司提供）
 
蘇打綠《二十年一刻》演唱會每一處細節都圍繞四季主題展開，連韋瓦第復刻計畫也緊貼著巡演季節發布，演唱會上第二章節「夏」，以〈狂熱〉開場，在四面台外側架設懸浮式燈柱，搭配四面直立矩陣線光束，以及舞台中央象徵熱能來源的圖騰燈柱，多維度打造屬於蘇打綠的仲夏舞台，現場觀眾的熱情也恰巧呼應了夏天這個季節，不斷大喊蘇打綠，吶喊聲震耳欲聾，青峰也特別謝謝現場觀眾：「感覺自己被愛包圍。」
 
團員們為了不同的「一刻」，每一站都準備一首新歌，此次北京站的新歌，是來自青峰在大學時期的創作〈夢〉，在北京首唱現場，阿龔帶著全場觀眾用食指比1，要大家「手指一刻，指向你的夢想，指向你的夢鄉」，並且帶動練習如何用副歌旋律自由作畫，阿龔教學完畢趕忙詢問創作者青峰是否喜歡自己今天的教學？青峰開心地笑回：「我非常喜歡你總是企圖把我的歌變成唱跳歌曲！」吆喝現場觀眾一起來把這首新歌變成唱跳歌曲。
 

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