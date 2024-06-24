記者田暐瑋／綜合報導

馬來西亞華裔女歌手李青青因外型亮麗，又有一副好歌喉，在當地小有名氣，近日結束演出後獨自駕車回家，途中發生了嚴重車禍，當場遭夾斃身亡，終年51歲。而她的女兒崩潰透露在媽媽過世前幾小時，曾發生一件詭異的事，沒多久就接到噩耗。

▲李青青是馬來西亞知名女歌手。（圖／翻攝自李青青IG）



李青青當天在駕車時，不慎撞上分隔島，導致當場死亡。據《中國報》報導，李青青二女兒胡婉妮透露媽媽去世前，出現一個詭異的特殊感應，車禍發生前幾小時她正在開車，當時車內廣播播放一首以母愛為主題的歌曲－《如果那通電話有接通》。

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▲李青青女兒在媽媽過世幾小時前看了詭異MV。（圖／翻攝自YT）



胡婉妮表示，自己平常不是會特別去聽歌詞的人，那天卻不自覺地仔細聽著歌詞，並意識到歌曲內容是在講述失去母親的悲痛，當她看MV時，更驚訝發現其中一個橋段是女兒在太平間瞻仰母親遺容，還有出殯戲碼，這加深了她不安的預感，覺得不對勁，更一度閃過該不會媽媽也出事的念頭，非常害怕，沒多久就真接到媽媽車禍過世噩耗，離奇巧合令人不禁發毛。

▲李青青女兒在媽媽過世幾小時前看了詭異MV。（圖／翻攝自YT）