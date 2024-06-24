ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女兒看出殯MV發毛…女歌手李青青「隔天真遇車禍慘死」！　她曝詭異巧合崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

馬來西亞華裔女歌手李青青因外型亮麗，又有一副好歌喉，在當地小有名氣，近日結束演出後獨自駕車回家，途中發生了嚴重車禍，當場遭夾斃身亡，終年51歲。而她的女兒崩潰透露在媽媽過世前幾小時，曾發生一件詭異的事，沒多久就接到噩耗。

▲李青青是馬來西亞知名女歌手。（圖／翻攝自李青青IG）

▲李青青是馬來西亞知名女歌手。（圖／翻攝自李青青IG）

李青青當天在駕車時，不慎撞上分隔島，導致當場死亡。據《中國報》報導，李青青二女兒胡婉妮透露媽媽去世前，出現一個詭異的特殊感應，車禍發生前幾小時她正在開車，當時車內廣播播放一首以母愛為主題的歌曲－《如果那通電話有接通》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李青青是馬來西亞知名女歌手。（圖／翻攝自李青青IG）

▲李青青女兒在媽媽過世幾小時前看了詭異MV。（圖／翻攝自YT）

胡婉妮表示，自己平常不是會特別去聽歌詞的人，那天卻不自覺地仔細聽著歌詞，並意識到歌曲內容是在講述失去母親的悲痛，當她看MV時，更驚訝發現其中一個橋段是女兒在太平間瞻仰母親遺容，還有出殯戲碼，這加深了她不安的預感，覺得不對勁，更一度閃過該不會媽媽也出事的念頭，非常害怕，沒多久就真接到媽媽車禍過世噩耗，離奇巧合令人不禁發毛。

▲李青青是馬來西亞知名女歌手。（圖／翻攝自李青青IG）

▲李青青女兒在媽媽過世幾小時前看了詭異MV。（圖／翻攝自YT）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

推薦閱讀

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李青青

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 才下令「慶生就翻臉」！　任賢齊秒被萬人狂慶祝「騎車衝上台」
  2. 結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲
  3. 男星遇車禍「命根子遭碾斷」！收14次病危通知　淚揭過往：可不可以讓我走了
  4. 《婆婆2》老人話題掀熱議！鍾欣凌嘆：不想給孩子負擔
  5. 一秒變「明星寶可夢大師」　劉以豪捕獲野生日韓大咖
  6. 陳妍希被爆婚變5天「首次出席公開活動」！　無名指婚戒成焦點
  7. 全智賢一家四口甜蜜遊歐遭拍　2帥兒清晰照首曝光「五官像到爸媽」
  8. 趙小僑女兒要上學了！一看必備清單「她PO大哭圖」：到現在都拿不定主意
  9. 蘇打綠北京開唱獻驚喜！　「阿龔激動帶動跳」全場炸了
  10. 日「天才童星」20歲了！　蘆田愛菜成名校學霸「長髮絕美近照曝」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366