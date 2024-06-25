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若葉龍也演外科醫生爆紅！《Unmet》情定杉咲花、客串過《改造野豬妹》

文／妞新聞

近年活躍於電影圈、參與過多部非主流作品演出的「若葉龍也」，久違回歸小螢幕就以《Unmet－某腦外科醫的日記－》中的三瓶醫生一角引發關注。無論是對角色內心情感的詮釋，或是自身散發出的獨特魅力，都讓人眼睛為之一亮。現在就來讓妞編輯來為大家介紹他吧！

若葉龍也介紹

1.出生於劇團世家

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▲若葉龍也。（圖／IG@ryuya_wakaba.official，下同）

若葉龍也出生於劇團世家，爸爸是日本大眾演劇「若葉劇団」的2代目座長，因此若葉龍也在年僅1歲時就登台演出。作為家中5人兄妹的三男，他和哥哥弟弟組成的「矮子玉」三兄弟也十分出名。不過，若葉龍也卻曾表示自己是家中最討厭演戲及排練的人。

2.客串過《改造野豬妹》

▲若葉龍也客串過《改造野豬妹》。（圖／X@ぱのこ）

出道多年的若葉龍也，參與過的戲劇作品不勝可數，像是《探偵學園Q》、《極道鮮師3》、《推理要在晚餐後》等。在少年時期，他也曾在風靡全亞洲的《改造野豬妹》中客串「植木誠」一角，而這個角色就是默默暗戀著崛北真希的那位男同學！

3.做過超多種打工

若葉龍也在2016年時藉著電影《葛城事件》榮獲TAMA電影獎的最佳新人。在這之前，他卻直言自己曾過著如同「垃圾」般的人生。除了房屋拆解工人，他更曾做過蕎麥麵店及義大利餐廳的內場、酒吧服務生等的打工，直到成功試鏡到《葛城事件》裡的殺人犯。若葉龍也對演戲的志向也是從這時開始有了改變。

4.因《Unmet－某腦外科醫的日記－》爆紅

▲若葉龍也因飾演腦外科醫生「三瓶友治」爆紅。（圖／アンメット ある脳外科医の日記@カンテレ）

在杉咲花主演的《Unmet－某腦外科醫的日記－》中，若葉龍也因飾演腦外科醫生「三瓶友治」爆紅。在劇中，若葉龍也憑藉細膩演技，生動詮釋出三瓶醫生有點古怪卻又可愛的性格，以及其迫切想幫助小雅重拾記憶的心情。在不知不覺間，就圈走了不少女觀眾們的心。

5.並非首次與杉咲花合作

▲若葉龍也與杉咲花共演《Unmet－某腦外科醫的日記－》。（圖／X@アンメット ある脳外科医の日記，下同）

若葉龍也與杉咲花在《Unmet－某腦外科醫的日記－》中的完美配合度，也是多虧兩人先前在晨間劇《小侍女千代》、節目《杉咲花的攝休》，以及電影《市子》裡的多度合作。至今共演過4次的他們，感情也從戲裡延伸至戲外，在拍攝《Unmet》時爆出戀情，希望能早日聽到兩人結婚的好消息！

6.講話直接的頹廢系帥哥

私底下的若葉龍也，性格也和劇中的三瓶醫生十分相似。話不多，而且講話非常直接。不過，在熟悉他這樣的性格後，反而能夠發現他溫柔的那面，像是拍戲時，若葉龍也常常會送點心到現場，十分照顧劇組人員。此外，捲捲頭加蓄鬍的造型，還讓他多出了「頹廢系帥哥」的稱號。

【延伸閱讀】

《極度不妥》河合優實8大介紹！被譽「小山口百惠」、曾經客串《初戀》這角色？

《Unmet》7大看點！若葉龍也揭杉咲花失憶背後陰謀，直衝當季最強黑馬

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Niusnews妞新聞, 若葉龍也, Unmet某腦外科醫的日記, 改造野豬妹

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