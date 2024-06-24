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獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

記者孟育民、葉文正／台北報導

余天的女婿，陳鑒，近期因涉及詐騙集團的犯罪行為，現正身陷囹圄，24日余天夫妻要和女婿陳鑒開調解庭，爭取讓2外孫回家。李亞萍接受《ETtoday星光雲》訪問，談及此事，表示因為陳鑒目前還在羈押，所以無法見到陳鑒本人，今天會以視訊的方式溝通，希望日後可以幫忙照顧小孩，至少讓2外孫每個禮拜回來一兩天，協助輔導他們。

▲余天、李亞萍現身士林地院，要爭取將兩個外孫帶回家裡照顧。（圖／記者黃宥寧攝）

▲余天、李亞萍現身士林地院，要爭取將兩個外孫帶回家裡照顧。（圖／記者黃宥寧攝）

李亞萍無奈說，女兒生前太愛陳鑒以及兒女，所以願意幫忙照顧2外孫，她悲傷表示：「如果我沒有盡到照顧的心力，以後到天上也不知道要怎麼面對綺綺。」即便陳鑒出來，夫妻倆也願意出錢出力，只要前女婿不要再做錯事，她還透露樂樂有問爸爸去哪，她都是說爸爸去上班，也相當心疼孩子們的處境。至於陳鑒花光余苑綺3000萬遺產，她則認為就算了，誰叫女兒生前如此愛陳鑒。

▲▼邱瓈寬媽媽辭世，余天李亞萍夫妻前來弔唁。（圖／記者湯興漢攝）

▲李亞萍談話間相當悲痛。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

藝人余天的女兒余苑綺2022年罹癌過世，丈夫陳鑒卻爆出擔任詐騙集團收水房角色，今年5月30日原本要與車手面交拿錢時，被早在現場埋伏已久的檢警逮捕，當下陳鑒也坦承犯案，遭新北地檢署聲押獲准。

陳鑒被逮後，身上還被搜出贓款200多萬，陳鑒連忙拿出余天國會助理的名片，向警方解釋：「我是國會助理，不可能做違法的事。」並表示自己負責將收取來的現金，轉交給上游作為投資股票。

據了解，陳鑒平時在母親經營的建設公司上班，由於身旁友人都是富二代，陳鑒出手也相當闊綽，每月開銷近20萬元，導致他常入不敷出，才在友人轉介下加入詐騙集團成為車手頭，向車手收取贓款後，再交送給上游，每筆抽取2%佣金，初估每月收入近百萬元。


 

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余天, 李亞萍, 余苑綺, 陳鑒

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