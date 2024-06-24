陳晨威領MVP「突拿麥幫樂天MC求情」！沐妍噴淚：抱歉讓大家擔心了

記者潘慧中／綜合報導

樂天桃猿隊專屬MC沐妍（鄒沐妍）日前賽後因頒發MVP時，要陳晨威跳16蹲，引來部分粉絲不滿她沒考慮到球員的身體狀況，讓她開始質疑自己的主持能力。對此，陳晨威23日直接在球場上幫她講話了！

▲陳晨威主動幫沐妍說話。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）



陳晨威23日再度拿下單場MVP，上前領取獎座時，他先跳了一下16蹲，再拿過沐妍的麥克風，「不好意思啊，我身體很好，沒有痠痛，不要再罵她了」，最後拍了拍的女方的肩膀，說了韓文的「沒關係」幫忙打氣。

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▲▼沐妍是樂天桃猿隊的專屬MC。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）



面對陳晨威的貼心，沐妍內心充滿感謝，「他昨天告訴我，他如果得MVP他會幫我說話，今天擊出超前分的時候，我真的要噴淚了」，準備訪問內容時，雙手更是直發抖，「然後史上最暖的畫面就出現了！！希望你能夠繼續轟轟轟盜盜盜，帶我們拿下每一場勝利，一起拿下總冠軍！」

▲沐妍23日發文謝謝陳晨威的貼心。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）



至於日前網路上的罵聲，沐妍表示她都會虛心接受，「抱歉讓大家擔心了」，她還有很多東西需要學習，「拿捏分寸以及面對事情的抗壓性」，事發過後，她不斷調整主持方式，「雖然還是有說錯語言的小失誤，但我希望一切都還是能夠滿足各位享受在球場的每一個環節。」

沐妍IG全文：

該面對了～～

這幾天都沒發文 想說等球賽結束再來說 免得影響工作

只是萬萬沒想到事情會演變成如此 甚至還有新聞

從星期五到今天有排山倒海的訊息

感謝各位 所有好的不好的評語建議我都虛心接受

但還是要說 私訊我的普遍都很理性且不斷鼓勵我

我萬分感謝

相信我的 理解我的 體諒我的 我真心感動

很多的原因 導致我在脆上有比較脆弱的發言

抱歉 讓大家擔心了

從昨天到今天 每一個我經過或經過我的10號隊友

謝謝你們鼓勵我 為我加油 ～謝謝

謝謝每一個跟我說我很棒的球迷、女孩、同事、球員、朋友

真的真的非常謝謝

我還有很多需要學習

拿捏分寸以及面對事情的抗壓性

後面的2場 我不斷的調整

雖然還是有說錯語言的小失誤

但我希望一切都還是能夠滿足各位享受在球場的每一個環節

最後～

最要感謝的還是晨威！！ @c.c.w____98

他昨天告訴我 他如果得MVP他會幫我說話

今天擊出超前分的時候

我真的要噴淚了

邊準備訪問內容 我的手邊抖 慌張到不行

然後史上最暖的畫面就出現了！！

謝謝你幫我們拿下勝利！

謝謝你的貼心！

謝謝你的平安健康！

希望你能夠繼續轟轟轟盜盜盜 帶我們拿下每一場勝利

一起拿下總冠軍

樂天加油！桃猿加油！

我們大家一起加油！Fighting！！