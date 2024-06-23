11歲兒被毆霸凌者轉學　伊萊媽被批「炒作貼標籤」怒回：我可報警

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie因為兒子伊萊遭受同學霸凌，在去年底憤而提告，事發半年多終於勝訴。她23日針對被網友批「炒作賺流量」、「給對方孩子貼標籤」等，一一做出了回應，也表示既然網友公開留言，自己也可以報警。

▲伊萊在去年11月遭到同學毆打。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

在校遭霸凌，引起大量網友關注。然而，也有網友對此事表達了批評，認為Annie是在蹭流量，並將兒子的受害者身份換成了加害者。該網友更是指出，Annie拿到賠償後捐出，又可以再蹭一波流量變現，賺更多。對於這樣的評論，Annie選擇了公開回應。

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Annie首先回應了網友對於自己將小事化大的指責，她表示，兒子被打到需要送急診、做「頭部斷層掃描」，這絕對不是小事，「至於為何您的邏輯稱『霸凌打人者才是被害者』，這我真的完全聽不懂……」她也反駁了網友質疑自己炒作此事賺錢的說法，「一開始就有說過，我們拿到多少賠償金都會捐出做公益，重點從來不是錢，而是『每個父母寶貝的孩子們，能在安全無虞的校園健康快樂成長』！」

▲Annie曾PO出伊萊的傷照。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

Annie在回應中也提到，霸凌者原本就已經在輔導系統內，因為對方從低年級到高年級不斷動手攻擊多位同學，還有觸摸女同學私密部位的紀錄，「但因為兒少法12歲以下沒有罰責，所以除了被打 、被摸的受害當事人跟他們的父母知悉，其他人根本無法知道霸凌者是誰，何來貼標籤之說？」

▲伊萊在被毆後，一度被醫生警告要注意可能腦出血的狀況。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

另外，Annie對於被網友說「把對方逼到轉學」、「想把對方打一頓，就是+9妹」，她指出，霸凌者是因為又再度五巴掌打傷另一位同班資優生，先神隱、後轉學，「您神邏輯的說是我逼的，未免太抬舉我了。」Annie也表示，自己對「+9妹」沒有特別意見，但確定自己的條件不符，「也十分確認你的這句話，絕非是對我的肯定，反而是想人身攻擊我！」表示既然網友是公開留言，自己也有權報警。