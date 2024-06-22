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YTR眾量級Andy生日放閃家寧！　她甜讚：生命重要的人

記者王靖淳／綜合報導

情侶檔YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，交往即將邁入9年的2人日前爆出分手傳聞，不過雙方皆未對此正面回應。今（22）日小倆口合體慶生，家寧事後也在IG限動發文放閃，寫下1段生日祝福送給Andy。

▲家寧幫Andy慶生。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲Andy、家寧日前爆出分手傳聞。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

透過家寧的限動內容可見到，她以「生命裡很重要的人」形容Andy，透露明（23）日是對方的30歲生日，同時也有感而發寫道：「從男孩轉成男人，懵懂青澀到漸漸清晰。」接著在文末祝福對方會越來越好，附上愛心的表情符號。為此，Andy也驚喜現身IG貼文的留言區，甜蜜放閃家寧表示：「感恩有妳。」

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▲家寧（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

▲家寧發文祝Andy生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

事實上，日前有網友發現，Andy疑似將IG中與家寧的情侶合照全刪了，讓許多人開始猜測2人恐怕早已分手，不過雙方皆未對此做出正面回應，直到家寧事後PO出自拍抒發心情，且被網友問「少了Andy嗎」、「何時能看到2人同框」時，她才親自解答Andy一直都在，同時也透露2人很快就會同框。

▲家寧（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

▲Andy回覆家寧的留言。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

▲家寧回應網友的留言。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧回覆網友的留言。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

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眾量級, YouTuber, 家寧, Andy, 網紅

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