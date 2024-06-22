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伊萊被同學打告贏遭提「2要求」！　媽認身心俱疲發聲：超級傻眼

記者王靖淳／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie的兒子伊萊去年在學校被同學揍臉，最終提告後獲得勝訴，不過今（22）日她發文透露，加害者的父母竟對他們提出2項要求。為此，伊萊媽無奈表示：「超級令人傻眼。」

▲伊萊（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley池東澤）

▲網紅伊萊媽會在社群記錄親子日常。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley池東澤）

伊萊媽透露，對方表示「賠償金利息到期日」不是照判決書上規定的「按照入帳日期為主」，而是要以他們說了算，甚至還要求她給出收據。為此，她直言：「就算我們開得出收據⋯請問收據事由項目要寫什麼呢？霸凌成功？還需要另外打統編給您嗎？」認為對方提出的要求令她感到傻眼。

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▲網紅伊萊媽會在社群記錄親子日常。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley池東澤）

▲網紅伊萊媽透露加害者父母的傻眼要求。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley池東澤）

伊萊媽透露，律師事務所沒有被對方的要求所動，而是態度堅定地說：「就照法律走，不然我們直接強制執行！」為此，她感謝律師事務所的魄力及協助，才讓這場鬧劇得以落幕，同時也提到，收到的賠償款項將如之前承諾的那樣捐出、作為公益用途。

▲伊萊（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley池東澤）

▲伊萊媽坦言這段時間身心俱疲。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley池東澤）

最後伊萊媽有感而發表示：「這半年來為了哥被霸凌的這件事情真的身心俱疲，很感謝有你們這群粉絲朋友們的陪伴跟鼓勵，讓哥跟我們一家人慢慢的從低谷陰影中走出來。希望藉由這次事件喚起大家對校園霸凌的重視，願從此不再有任何憾事發生。」

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