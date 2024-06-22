林萱瑜訂婚儀式2細節超滿意！　Junior見手工中式禮服連讚：好漂亮

記者張筱涵／綜合報導

林萱瑜與男友Junior（韓宜邦）在今年的6月6日，也就是林萱瑜的農曆生日，完成了訂婚儀式。林萱瑜的母親特別挑選了這個特別的日子，讓這個重要的時刻更加充滿意義，這次選擇了手工秀和服這點也讓她超滿意。

▲林萱瑜和Junior俏皮用紅彩帶繞出愛心。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



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在訂婚儀式上，林萱瑜選擇了一套工藝細膩的中式禮服，配上精緻頭飾，更是美麗動人，自己在鏡子前也不禁感到驚艷。當天，Junior看到林萱瑜的美麗模樣，讚嘆道：「哇～好漂亮！妳很適合耶」。

雖然林萱瑜在過去對於傳統禮服並無太大感覺，但當真正看到這套禮服的時候，卻一度無法決定要選擇哪一套，這次的選擇困難讓她意識到，原來連中式禮服也能讓人如此著迷。因此，她也默默地告訴妹妹，訂婚的時候一定要體驗一下穿上傳統禮服的感覺。

▲林萱瑜很滿意中式禮服。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



林萱瑜還感謝妹妹和朋友們的鼓勵，讓訂婚儀式有許多美好照片留念，回看這些照片，真的覺得自己可愛極了，接下來還有許多關於訂婚的大小事情，她會繼續與大家分享。

【林萱瑜Instagram全文】

我們在登記前，今年6/6剛好是我的農曆生日

媽媽選這天完成了我們的訂婚儀式

那天

選了中式的禮服

如此細膩的手工秀和服

加上精緻的頭飾點綴

記得Ju哥說「哇～好漂亮！妳很適合耶」

其實我也心裡默默覺得好像很漂亮

說真的儀式結束還有點捨不得卸下呢

將有囍事的手工禮服真的太美了

記得原本對於傳統禮服無感的我

在看到實體時居然一度選不出要哪一套

沒想到連中式禮服都能讓我選擇困難

所以我也默默的告訴妹妹訂婚一定要體驗一下

真的太美太有趣了！！

也謝謝我妹與我的朋友逼我們拍照

回頭看真是可可愛愛

接下來還有其他文定大小事要跟你們分享唷????????