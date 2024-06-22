房時爀2年內瘦到剩一半！合照朴軫永體態驚人　韓網熱議：好神奇

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂龍頭經紀公司HYBE由創辦人房時爀一手打造，他從原本Big Hit娛樂逐漸壯大，收購多家公司在演藝圈成為舉足輕重的地位。名聲、金錢全都到手，他卻多度被拍到過度肥胖的體態，每次現身於防彈少年團的演唱會，健康狀態讓粉絲很擔憂，近年來，他瘦身有成，21日最新上傳的照片裡，他與JYP朴軫永合照，相較過去已經瘦很多的身材，引起大眾關注。

▲房時爀2022年初時身材過於圓潤，當時健康狀況令粉絲堪憂。（圖／翻攝自房時爀IG）



房時爀曾在2022年被拍到過胖體態，從他過去釋出的照片裡，挺著一顆大圓肚，褲子與服裝也都很寬鬆，只是這2年內以來，他瘦身有成，近來在IG釋出與旗下藝人的合照，幾乎小一號的體態每次都讓粉絲驚呼不已。

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▲房時爀於22日更新近況照，2年內瘦到剩一半很驚人。（圖／翻攝自房時爀IG）



尤其是他與JYP朴軫永的合照，對方本就一直保持著精壯的身材，但兩人看起來身材沒有差多少，連與旗下藝人SEVENTEEN、ENHYPEN、TWS、fromis_9等團體合照都很有星味，引起熱烈迴響。

房時爀在2年內暴瘦只剩當初外型的一半，網友驚呼「居然沒有復胖」、「好想知道減肥成功的菜單」、「真的瘦了好多」、「好神奇喔瘦下來了」、「瘦下來看起來好多了」。