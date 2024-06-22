孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐（本名孫健豪）日前帶火槍上街惹議，檢警19日赴孫家搜索，查扣火藥、瓦斯火槍等物，他被依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送台北地檢署，最後以30萬元交保，限制住居並責付孫鵬。當天只有孫鵬現身帶回兒子，狄鶯始終神隱，事隔3天於22日上午發聲，其中提到「因為用心，所以傷心。」更直言：「自己的選擇，自己應該承擔。」

▲狄鶯發文。（圖／翻攝自狄鶯臉書）



[廣告]請繼續往下閱讀...

自從孫安佐被交保後，狄鶯神隱3天後終於對外發聲，22日上午在臉書發文抒發心情，提到「很多時候，當你付出了所有，卻得不到應有的回報，而是被辜負和被傷害。無論自己付出了什麼，即便沒有自己的想要的結果，也不要灰心喪氣，怨天怨地。」

▲孫鵬幫孫安佐交保。（圖／記者黃克翔攝）

接著，狄鶯更引用作家楊絳的名言安慰自己：「固守一念，執迷不悟，勢必會讓自己將陷入僵局。」也對於人生本質有更深的體悟：「自己的人生自己把握，自己的選擇自己承受，無論怎樣，自己的選擇，就是自己應該承擔的責任，一切悲喜，都是因果，因為用心，所以傷心。」疑似是對連日風波吐露心聲。

▲孫安佐。（圖／記者黃克翔攝）

狄鶯臉書全文：

“魚那麼信任水，水卻把它煮了；樹葉那麼信任風，風卻把它吹落；我那麼信任你，你卻把我傷害了。後來才發現，煮魚的不是水，而是火；吹落樹葉的不是風，而是季節；傷害我的也不是你，是我的執念。任何關係走到最後，不過是相識一場。你若不傷，歲月無恙，其實真正能治癒你的不是時間，而是釋懷。”

或許，理解與信任才是人與人之間最好的交往方式，但是，很多時候，當你付出了所有，卻得不到應有的回報，而是被辜負和被傷害。

每個人在自己的人生中不可避免的要遇到緣分，緣分來了珍惜就好，無論自己付出了什麼，即便沒有自己的想要的結果，也不要灰心喪氣，怨天怨地。

楊絳先生說過：“這個世上沒有不帶傷的人，無論什麼時候你都要相信，真正能治癒你的只有自己。不去抱怨，不怕孤單，努力沉澱。世間皆苦，唯有自渡。生活一半煙火，一半清歡，人生一半清醒，一半釋然。願你內心山河壯闊，始終相信人間值得。”

人生中沒有坦途，更沒有安逸，誰都在風雨中奔跑，在苦樂中前行，受傷也是在所難免的事情。

只要自己不抱怨，寬容而堅定的面對一切。不貪婪，不驕躁，敢於面對現實，保持內心的寧靜，沉澱自己，懂得悲喜自渡，釋然所有，這才能感覺到人間值得。

人生中，無論經歷什麼，都不要去報復，而是要學會釋然放下，這才是人生的智慧。

固守一念，執迷不悟，勢必會讓自己將陷入僵局；拋棄前嫌，釋然所有，寬容理解，才是生命的自由。

在這個世界上，人心難測，讓自己在變化中，允許一切發生，也接受發生的一切，不自卑，也不強求，只需淡然從容，微笑面對就好。

人生不過百年，有什麼想不開，放不下的呢？百年之後，沒你也沒我，你我皆會塵歸塵，土歸土。

人活著，就要寬容能夠寬容的，放下能夠放下的，不要太偏執，更不要高估自己在別人心中的位置，也許你在他人的心中不過是一粒塵埃而已。

正如瑪律克斯在《百年孤獨》中寫道：“人生的本質，就是一個人活著不要對別人心存太多期待。我們總是想要找到能為自己分擔痛苦和悲傷的人，可大多數時候，我們那些驚天動地的傷痛，在別人眼裡，不過是隨手拂過的塵埃。或許成年人的孤獨，就是悲喜自渡。”

自己的人生自己把握，自己的選擇自己承受，無論怎樣，自己的選擇，就是自己應該承擔的責任，一切悲喜，都是因果，因為用心，所以傷心。

即便被辜負也不後悔，可謂是：願賭服輸。不要想不開，這個世界上什麼人都有，有些人和事會教給你很多東西。

釋迦牟尼說過一句話：“無論你遇見誰，他都是你生命該出現的人，絕非偶然，他一定會教會你一些什麼，無論發生什麼事，那都是唯一會發生的事，不管事情開始於哪個時刻，都是對的時刻。”

既然如此，就不要再問：為什麼信任別人，還會受到傷害，為什麼付出之後，受傷的總是我？

其實，你若不傷，歲月無恙，其實真正能治癒你的不是時間，而是釋懷，人生就是一場成長、領悟和經歷的過程，你若釋然，一切都是最好的安排。

在這人生的旅程中，我們會遇到各種人，得到教訓，也讓自己成長。

那就讓自己學會隨緣遇到，隨遇而安，盡心盡力之後，問心無愧，就是最好的結果。

如果釋然了，看淡了，你會發現自己的世界，又是另一番景象，看淡，就是讓自己內心簡單，釋懷一切，不悲不怨。

也有人說：“你今生生命中那些，你以為的偶然遇見，都是註定。其實，那些所謂註定的緣分，都是必然，無人可以推脫，無人可以逃避。在兩個人緣起時，會相遇、相知、相逢，償還緣分裡彼此的虧欠。”

所以，人生得失看淡，才可以活得自在，不虧不欠，才能坦然前行。

祝願您天天好心情