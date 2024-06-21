《西貢小姐》來台北了！一連演出20場　演員嗨爆：去霞海城隍廟拜月老

記者蕭采薇／台北報導

百老匯四大音樂劇之一《西貢小姐》，35年來首度登台，在台北首演前一天彩排記者會。飾演工程師的Seann說：「沒想到台灣的觀眾朋友都超級熱情！我超愛台灣！昨天還特地到霞海城隍廟拜月老，還有逛夜市吃胡椒餅和很多美食，希望在台北和大家一起創造最棒的回憶。」

▲《西貢小姐》Lewis、Abigail、Nigel、Seann、Sarah。（圖／寬宏藝術提供）



飾演男主角Chris的 Nigel 表示：「很開心能跟著《西貢小姐》一起巡迴，為台灣的劇迷們帶來這齣精采的劇作，看到台下觀眾也都超級熱情，而這禮拜我們終於來到最後一站台北，期待和台北觀眾見面。」

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▲《西貢小姐》男女主角Nigel、Abigail。（圖／寬宏藝術提供）

飾演女主角Kim 的Abigail說：「我們在高雄、台中、台南演出後在社群上獲得超多台灣朋友的熱情支持，也很開心大家喜歡我演出的 KIM，我我在台北也會繼續帶給大家最美麗的聲音！」飾演男主角妻子Ellen的Sarah Morrison、飾演男主角朋友John的Lewis Francis都紛紛表示：「台灣朋友真的超熱情！非常興奮這次能夠在國家戲劇院的演出，一定會帶給大家最震撼的視聽饗宴！」

▲《西貢小姐》經典橋段《美國夢》。（圖／寬宏藝術提供）



彩排現場演出許多觀眾心中的經典橋段《美國夢》，劇中工程師搭上豪華車輛登場，背景是巨大的自由女神頭像，五光十色的百老匯歌舞呈現出對美國的無限嚮往。飾演工程師的Seann特別說：「這次版本工程師角色是卡麥隆．麥金塔特別為我量身打造，收到非常多的好評熱情反應，很開心也很榮幸能夠來到台灣演出，大家一定要來看！」

▲《西貢小姐》Seann。（圖／寬宏藝術提供）

《西貢小姐》風靡全球，原版於1989年在倫敦西區首演，榮獲70項以上的戲劇及藝術大獎，至今榮獲3座東尼獎、2座奧利佛獎等多項殊榮，與《悲慘世界》、《貓》、《歌劇魅影》齊名譽為史上最偉大的四大音樂劇之一。截至目前已在32個國家、373個城市演出，吸引全球3800萬人次觀賞，總計有15種不同語言版本。

▲《西貢小姐》Lewis、Sarah、Nigel。（圖／寬宏藝術提供）

今年《西貢小姐》終於克服舞台道具技術，真實還原當年歷史的壯闊場景，將劇迷最期待的1:1直升機與豪華凱迪拉克搬進全台劇院，呈現出西貢波瀾的戰亂歲月。最終站在6月22日至7月7日國家劇院，部分場次已完售，劇迷把握最後搶票機會，購票請洽寬宏售票。