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鄭麗媛選出《畢業》最心動台詞！　羞曝：讀劇本時就心跳加速

記者劉宛欣／首爾連線報導

南韓女星鄭麗媛與魏嘏雋（魏化儁）主演的《畢業》熱播中，令人怦然心動的成人戀愛擄獲廣大觀眾的心，日前兩位主角接受了台灣媒體訪問時，鄭麗媛提到了與一直以來都很想合作的安畔錫導演合作的心情，她透露拍攝過程中，親身感受到了導演精煉又細膩的風格，非常重視文學價值也追求真實感，但又不會太誇張，大讚「他就是大師、天才」，讓她非常慶幸能出演這次作品。

▲鄭麗媛與魏嘏雋（魏化儁）主演的《畢業》熱播中。（圖／Hami Video提供）

▲鄭麗媛與魏嘏雋（魏化儁）主演的《畢業》熱播中。（圖／Hami Video提供）

談到與鄭麗媛的合作，魏嘏雋稱讚搭檔「麗媛姐姐本來就非常善良、開朗，能讓人感到放鬆」，透露剛開始開拍時，彼此相處起來就相當自在，此外，鄭麗媛雖然已經有超過20年的演員經驗，但依然充滿熱情、努力，每次拍攝從不遲到，再再讓魏嘏雋感嘆：「看到她的這種敬業精神和態度覺得十分值得學習。」

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▲鄭麗媛與魏嘏雋（魏化儁）主演的《畢業》熱播中。（圖／Hami Video提供）

▲鄭麗媛與魏嘏雋在劇中從師生變成同事，談起甜蜜姐弟戀。（圖／Hami Video提供）

《畢業》中有許多讓人心動的甜蜜場景，問到最印象深刻的一場戲，魏嘏雋表示：「第6集結尾俊豪向慧真告白的場景，讓人屏息般拍得非常投入，我覺得是可以將緊張與心動的純真與深情都展現得淋漓盡致的一場戲。」鄭麗媛則選了同樣是第6集中「你讀出字裡行間的意思了嗎？」這句台詞場景，坦言讀劇本時，突然感受到了心跳加速，直言「我很喜歡字裡行間這個詞，找出字裡行間隱藏意義的專家就是國文老師」，認為這次相當符合兩人在劇中職業的告白方式。

▲鄭麗媛與魏嘏雋（魏化儁）主演的《畢業》熱播中。（圖／Hami Video提供）

▲《畢業》故事背景設定在競爭激烈的補教界。（圖／Hami Video提供）

《畢業》背景設定在競爭激烈的補教界，事前準備的過程中，兩人特別投入了相當多精力，魏嘏雋運用的是自己記憶中學生時代學習國文的經驗與對國文老師的印象，至於大量台詞則是幻想自己實際教學，自然而然地就記住了。

鄭麗媛分享道「我從小在澳洲長大，沒有類似大峙洞補習班的文化，因此全都需要從頭學習」，她私下偷偷去參觀大峙洞補習班、大量練習了板書，並與多位講師進行了深入交流，至於台詞方面，她透露自己是透過不斷讀、看、聽，寫在便利貼上後，貼在家裡的各個角落，邊念邊錄音，趁著開車時播出來再聽一次，為了熟記大量台詞，付出了很多時間。

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鄭麗媛, 魏嘏雋, 魏化儁, 畢業

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