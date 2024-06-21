56歲「最美三級片女星」零濾鏡曝真實臉蛋！　拒做醫美原因曝光

記者劉宛欣／綜合報導

56歲香港女星李婉華曾出演《蜜桃成熟時2》、《新男歡女愛》等大尺度作品，被封為「香港最美三級片女星」。近年淡出幕前的她，轉戰YouTube，分享在加拿大的日常，還有直播節目等等。最近，她飛到馬來西亞工作，順道在當地旅遊，19日她於Instagram上傳了與吉隆坡雙子塔合照的照片，曾放話不做醫美的她，顯現出了最真實的肌膚狀態。

▲李婉華近來轉戰YouTube。（圖／翻攝自李婉華Instagram）

李婉華近日在Instagram上分享自拍，為了拍到美麗的雙子塔，照片中可以看到她身後的雙子塔，天氣看起來有些陰陰的，但她仍戴著墨鏡，對這鏡頭露齒笑，臉上的氣色看起來相當好，不過照片明顯沒有濾鏡後製，即使戴墨鏡仍看得出眼周的皺紋，但她對此並不在意，平時就不會過度刻意遮掩歲月留下的痕跡。

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▲李婉華曬出無濾鏡真實狀態。（圖／翻攝自李婉華Instagram）

李婉華沒有修圖的真實樣貌受到了網友的鼓勵與讚賞。她過去曾在直播中透露從未做過醫美：「我讓歲月的痕跡留在臉上，真的沒有整過（容），微調、打針都沒有，我只會在家裡擦保養品、多喝水、吃維他命，主要是喝很多水，而且我心態非常開朗。」她還表示老公曾告訴她：「千萬不要去做（醫美），做了我會對妳失去興趣。」她本人也不希望做醫美後長得不像自己，因此一直維持自然的狀態。