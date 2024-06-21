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閃爆！玄彬陪孫藝真逛街　店員目睹「寵妻舉動」：他靜靜坐著等⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夫妻檔孫藝真與玄彬於2022年結婚，夫妻倆因合作《愛的迫降》擦出火花，婚後生活依舊幸福，不時被網友直擊約會現場，還會帶著小孩出遊。近日，玄彬默默陪著妻子逛街的目擊談掀起熱烈討論，有店員透露，當時他乖乖地坐在位置上等待老婆換衣服，就連回覆都很有誠意，這對絕配夫妻檔，連外人看了都羨慕。

▲孫藝真6日上傳的照片是玄彬掌鏡。（圖／翻攝自孫藝真IG）

▲孫藝真6日上傳的照片是玄彬掌鏡。（圖／翻攝自孫藝真IG）

孫藝真於6日曾在IG上傳一張街拍照，她穿一襲淡綠色洋裝，襯托出絕美氣質，令粉絲驚喜的是，這張照片掌鏡人其實是老公玄彬，那天夫妻倆外出逛街，店員向客人透露，「當時玄彬就坐在角落，靜靜地等待孫藝珍換衣服，且回答一點都不敷衍。」玄彬後來還為妻子拍下了街拍照，該照片正是孫藝真6日上傳的貼文。

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閃爆！玄彬陪孫藝真逛街　店員目睹「寵妻舉動」：他靜靜坐著等⋯。（圖／翻攝自推特）

▲店員透露巧遇玄彬夫妻後記，玄彬坐在椅子上靜靜地等妻子換衣服。（圖／翻攝自推特）

「迫降CP」孫藝真與玄彬自結婚以來，不斷被拍到幸福日常，過去也有網友曝光疑似是她與老公帶著兒子甜豆外出的照片，還有餐廳店員巧遇一家三口，後來在網路上PO出後記，「今天開門第一組客人就是玄彬、孫藝真，他們帶著小孩來，發爐預兆！」

▲過去還有餐廳店員巧遇玄彬夫妻倆帶著兒子外出。（圖／翻攝自IG）

▲過去還有餐廳店員巧遇玄彬夫妻倆帶著兒子外出。（圖／翻攝自IG）

玄彬、孫藝真夫妻倆自結婚後，一舉一動備受外界關注，日前韓媒更爆出兩人有意搬新家，他們原本住在位於京畿道九里市拱形村的頂級別墅豪宅（Walkerhill Podo Ville），但近期該房產被爆已經委託仲介賣房，小倆口打算搬家。

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玄彬, 孫藝真

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