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BLACKPINK巡迴電影上映！官方海報藏驚喜　台粉見背景尖叫：是高雄

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK由4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa所組成，她們曾在2023年3月18、19日展開為期兩天的高雄站演唱會，舉辦的地點為世運主場館（高雄國家體育場）。官方近日推出巡迴演唱會電影版，沒想到，海報背景讓台灣粉絲驚訝不已，選用世運場的煙火場景，台灣場地登上官方IG帳號，眾多BLINK（官方粉絲名稱）直呼感動。

▲▼ BLACKPINK巡迴演唱會即將上映電影版。（圖／翻攝自BLACKPINK官方IG）

▲BLACKPINK巡迴演唱會即將上映電影版。（圖／翻攝自BLACKPINK官方IG）

「BLACKPINK WORLD TOUR BORN PINK IN CINEMAS」巡迴演唱會即將躍上大銀幕，7月31日正式上映與粉絲見面。消息於20日官宣後，全球BLINK湧入留言區歡呼，「好想妳們」、「希望有下個演唱會」、「開始搶電影票了」。

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值得一提的是，電影版的官方海報令台灣粉絲格外驚喜，照片裡4位成員雖是背影，但Jennie綁著雙馬尾、Lisa留著長捲髮、Rosé以雙低馬尾為造型、Jisoo則是雙馬尾辮子頭，與高雄站世運場演出的打扮一模一樣，且當天演唱會結束後，也有釋放煙火秀，該海報背景就是高雄站，馬上引起一陣迴響。

▲▼ BLACKPINK巡迴電影上映！官方海報藏驚喜　台粉見背景尖叫：是高雄。（圖／翻攝自BLACKPINK官方IG）

▲▼粉絲比對官方海報，BLACKPINK成員的造型就是高雄站的打扮。（圖／翻攝自官方IG、讀者提供）

▲▼粉絲比對官方海報，BLACKPINK成員的造型就是高雄站的打扮。（圖／讀者提供）

官方海報選用高雄站，令台灣粉絲再度陷入一陣回憶旋渦之中，BLACKPINK現雖以4人個人活動為主，成員近來也努力與歌迷見面，Lisa釋出狂野風新造型，即將推出新歌〈ROCKSTAR〉，這是她離開YG之後首張做品，格外獲得關注。

Rosé則是在18日發出長文，正式宣布與經紀公司THE BLACK LABEL簽約，該公司旗下藝人有全昭彌、太陽、Vince、LØREN、Bryan Chase、朴寶劍、李鍾元、Ella Gross等人。Jisoo與Jennie則是創立個人公司，努力帶來新的面貌與歌迷見面。

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BLACKPINK, Jennie, Jisoo, Rosé, Lisa

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