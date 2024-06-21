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NCT仁俊「公開私生電話」掀反轉爭議！　他長文澄清真相：我沒騷擾

記者張筱涵／綜合報導

韓團NCT成員仁俊長年來一直飽受私生飯（私生粉絲）的困擾，前陣子甚至因焦慮症狀而暫停活動。20日，他在付費平台Bubble上公開了一串電話號碼，並說「別再打電話了」，引發軒然大波。然而，這個號碼並非私生飯的，而是無意間撥打的一般人，導致該人飽受粉絲電話和簡訊的騷擾。

►2024/6/21 14:04更新：SM娛樂發聲致歉「仁俊正在深刻反省」：請各位不要再聯繫受害者

▲▼仁俊。（圖／翻攝自Instagram／yellow_3to3）

▲仁俊。（圖／翻攝自Instagram／yellow_3to3）

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當天午間，仁俊將通訊紀錄中的一則電話截圖並發送到Bubble，隨後表示：「別再打電話了，我公開這個人的號碼了。」這讓粉絲開始以簡訊或電話攻擊該電話號碼的持有者（以下稱為A某）。

然而，當天晚上在X（舊稱推特）上出現了一則澄清文。A某當天與B某討論事情後，決定要打給C某，因為平常存電話的習慣是連名帶姓，便直接搜尋並致電，但接電話的卻是一名男性（即為仁俊）。

A某感到奇怪，便詢問「請問這不是C某的電話嗎？」但對方沒有回應。他又接著問：「請問電話換人用了嗎？」結果對方回答：「我會檢舉這支電話的。」便掛了電話。A某感到有些無奈，重新翻找聯絡資訊後才發現手機內還有C某的另一支電話，改打後才聯繫上C某。

▲▼仁俊。（圖／翻攝自X）

▲A某解釋事情的來龍去脈。（圖／翻攝自X）

然而，在這段期間，仁俊已將A某的電話號碼公開在Bubble上，導致A某收到上千封訊息和電話騷擾。A某原本以為打錯電話的是詐騙犯，但收到簡訊內容如「你這臭私生」、「放過仁俊吧」，才上網搜尋，發現自己的電話號碼被仁俊公開，且被誤認為私生飯。

▲▼仁俊。（圖／翻攝自X）

▲▼A某短短不到1小時收到破千封簡訊騷擾。（圖／翻攝自X）

▲▼仁俊。（圖／翻攝自X）

A某發現事情變得如此複雜後，本想更換電話號碼，但手機店員建議他報警，於是決定先報警。在報警過程中，負責調查的警官確認A某只撥打過一通電話，了解情況後便撥打仁俊的電話，但仁俊未接。警官改以簡訊聯繫。

稍後，警官接到經紀人的電話，經紀人代替仁俊道歉，同時質疑A某是否真的是私生飯。A某感到非常委屈，他承認自己打錯電話有疏失，但認為「在沒有確認真相的情況下公開他人電話號碼是不對的。」截至截稿前，SM娛樂尚未對此事公開回應。有粉絲發現仁俊在Bubble上公開電話號碼的訊息已被刪除，目前粉絲已無法查看。

►2024/6/21 14:04更新：SM娛樂發出聲明致歉，並透露仁俊正在深刻反省。

此事傳到南韓論壇theqoo後，引發網友熱議。部分人認為A某無法完整證明自己不是私生飯，應等警方查明真相，另一部分人則認為A某很倒楣，公開他人號碼屬於公審行為，認為仁俊過於輕率。

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