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SM娛樂發聲致歉「仁俊正在深刻反省」：請各位不要再聯繫受害者

記者張筱涵／綜合報導

韓團NCT成員仁俊因飽受私生困擾，20日在Bubble將通話紀錄其中一則電話號碼公開，並說「別再打電話了」。沒想到該名電話持有者其實是無辜的，只是因為仁俊使用的號碼是他朋友所使用的舊號碼，事情延燒1天後，SM娛樂出面致歉。

►NCT仁俊「公開私生電話」掀反轉爭議！　他長文澄清真相：我沒騷擾

外送稿用　▲▼仁俊。（圖／翻攝自Instagram／yellow_3to3）

▲SM娛樂發出聲明，仁俊正在深刻反省。（圖／翻攝自Instagram／yellow_3to3）

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SM娛樂今（21日）發出正式聲明，旗下藝人仁俊20日將打給自己的陌生電話當成私生，將該電話號碼公開在與粉絲互動的聊天軟體上，對於因為他在開放平台公開電話號碼一事，而受到損失的人表達真摯的歉意。

同時，SM娛樂解釋一得知受害者到地方警察局諮詢此事時，就有透過搜查的警官表達歉意，並將相關訊息刪除：「我們會持續努力讓損害減到最低，也請各位不要再聯繫受害者。」而仁俊目前正在反省這次輕率的行為，聲明最後再次向外界公開致歉。

【SM娛樂聲明全文翻譯】

大家好，這裡是SM娛樂

仁俊在20日認為打給自己的陌生電話是私生，因此在粉絲交流平台上將之公開，對於因為他在開放平台公開電話號碼一事，而受到損失的人表達真摯的歉意。

本公司在得知受害者到地方警局諮詢此事時，就打給負責搜查的警官，並透過警官表達歉意，也刪除了相關訊息，我們會持續努力讓損害減到最低，也請各位不要再聯繫受害者

目前仁俊對於輕率行為正在深刻反省，本公司也對於在管理藝人方面的疏忽深表歉意。再次向受害者表示誠摯的歉意。

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