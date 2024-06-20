咪妃海邊脫了「解放比基尼」！　渾圓形狀看光羞喊：開心

記者王靖淳／綜合報導

網紅咪妃結婚3年育有1個女兒「小恩」，平時用心經營社群，也不吝嗇與粉絲互動，今（20）日她大方分享4張自己在海邊身穿比基尼的擺拍照，貼文曝光後不久，立即吸引許多網友朝聖按讚，同時也有人留言，希望她能公開更多辣照。

▲咪妃平時會在社群紀錄生活。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

透過咪妃PO出的4張照片可以見到，她身穿一件粉色的比基尼，再外搭一件白色的輕薄罩衫，完美展現胸前渾圓，她的妝容自然凸顯氣色，整體造型既清新又不失性感。她站在沙灘上，背景是漸層的晚霞，接著再轉身回眸對鏡頭露出招牌燦笑，雙手還輕輕揮動白色的罩衫，並發文寫道：「開心在海邊。」

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▲咪妃分享自己在海邊的辣照。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

在其他張照片中，咪妃露出白色綁帶的低腰比基尼褲，身材曲線嶄露無遺，她讓外搭的白色罩衫隨風飄揚，把頭髮綁成兩條俏皮的辮子，站在沙灘上做出踢腿的動作，似乎很享受在沙灘上的悠閒時光。照片一曝光，立即吸引網友朝聖，除了按讚之外，同時也留言驚呼「超美」、「求更多照」，紛紛稱讚她的身材相當火辣。