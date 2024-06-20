張孝全大義滅親！嘆王柏傑：酒駕就是不應該　「反省吧！檢討吧！」

記者蕭采薇／台北報導

影集《誰是被害者：第2季》將於21日在台北電影節世界首映，主要演員張孝全、許瑋甯、李沐先一日於中山堂舉辦映前記者會。不過與張孝全情同兄弟的王柏傑，日前發生酒駕事件，原訂的品牌活動也即刻遭替換。對此張孝全坦言，有和王柏傑通訊息，要他「反省吧！檢討吧！」並直言：「酒駕就是不應該。」

▲張孝全現身《誰是被害者：第2季》台北電影節首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

問到李沐是否跟王柏傑接觸過？劇中老爸張孝全趕緊解圍：「他們不認識啦！」兩人三度飾演父女，李沐卻自爆：「其實我們這次才比較熟，還是因為慧倫姐的關係才碰冰。」因為拍攝時，蘇慧倫看到兩人吃飯時間不說話，還好奇地問：「你們看起來很不熟欸。」不過李沐大讚他人很好，知道她喜歡拍照，借了她很多鏡頭。

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除了蘇慧倫外，這次新加入陣容的，還有當紅港星劉俊謙。先前記者會上劉俊謙被稱讚是「國民老公」，而身為這個稱號的前輩，張孝全伸出雙手比出「讚」，並笑說：「我已經是爸爸了。」張孝全飾演前鑑識官方毅任，必須面對更多血淋淋的兇案畫面，好奇拍攝時感官上是否逼真到影響食慾？他打趣說：「我很希望可以影響食慾，就可以瘦一點！」

▲（左起）張孝全、許瑋甯、李沐現身《誰是被害者：第2季》北影首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

相較於張孝全、許瑋甯都是已婚人士，一旁青春洋溢的李沐，相較下更有少女談戀愛的粉紅泡泡。李沐最近許多作品接連曝光，包含《誰是被害者2》、電影《器子》、《夏日的檸檬草》，星運大開還雙喜臨門，男友鄒序入圍金曲35最佳新人獎，對此她害羞表示：「就很恭喜他，入圍金曲很棒。」接著急喊：「他們說這邊冷氣開很強，我怎麼都沒有感覺到！」慌張反應笑翻現場媒體。

▲張孝全現身《誰是被害者：第2季》台北電影節首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

《誰是被害者：第2季》21日下午一點將在台北電影節搶先全球首映前兩集，曾瀚賢表示：「北影是個珍貴的殿堂，希望大家感受到驚喜，期待觀眾反饋。」2024台北電影節將於6月21日至7月6日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦。