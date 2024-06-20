BLACKPINK Rosé罕見發長文！親揭最新近況　向粉絲道歉：久等了

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女星Rosé（朴彩英）近日罕見發出長文，向粉絲分享最新近況與動向，「非常抱歉讓大家久等了。」她透露自己一直以來都在努力準備，確保所說的每句話都能拿出實際成果來支持，「簡單來說，我想要確保無論告訴你們什麼，我都能夠拿出一些超棒的東西來支持我的話。」

▲Rosé是BLACKPINK成員之一。（圖／翻攝自IG／Rosé）

在18日貼出的文章中，Rosé提到自己來自一個「更多事情是別人替她完成」的背景，而非自己獨立完成的，因此，對她而言，學習、理解、懷疑和信任自己及他人，需要很多時間，以便成為對自己負責任的人，「你們也知道，我非常討厭在沒有實際成果之前，就說自己有什麼。」

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「對我來說，沒有什麼比為你們帶來我真正熱愛的東西——音樂——更重要的了。」Rosé透露，從去年底到今年，幾乎每天都在錄音室裡工作，創作新音樂。她形容這一年來，一直在畫出一張地圖，導航到自己想要的地方和未來想要做的事情。

▲Rosé近期一直在忙著創作音樂。（圖／翻攝自IG／Rosé）

最終，ROSÉ高興地宣布，正式與經紀公司THE BLACK LABEL合作，「他們將負責我的課程安排，並幫助我實現夢想。除此之外，我還會在不久的將來宣布一些非常令人興奮的消息，但最重要的是，我希望大家最期待的是我的音樂！」她最後呼籲眾人，「請為我的音樂感到興奮吧！我知道你們有很多疑問，但這只是拼圖的第一塊，未來會有更大、更精彩的圖畫。愛你們。」

事實上，THE BLACK LABEL是YG娛樂出身的知名音樂製作人Teddy所創的獨立廠牌，首簽的藝人是Zion.T，目前旗下有歌手（全昭彌、太陽、Vince、LØREN、Bryan Chase等）、製作人（R. Tee、KUSH、24等）和演員（朴寶劍、李鍾元、Ella Gross）。而Rosé為YG娛樂旗下女子音樂組合BLACKPINK成員之一，去年合約到期，四人都和原東家只簽下團體合約。