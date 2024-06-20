快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

記者蕭采薇／台北報導

新生代演員朱軒洋4月初爆出劈腿，與有「鄉民老婆」之稱的歌手吳卓源（Julia）深夜私會，並因此與交往近6年的美妝YouTuber女友Cindy分手。他沈寂2個多月，終於出面受訪。朱軒洋透露：「這段時間覺得很抱歉，拖到現在才出來，和大家說一聲對不起。」也強調：「我自己是滿內疚的，我也知道說什麼都沒什麼用，我今天想出來說，是因為真的是我的錯，讓兩位女生受傷。」

▲朱軒洋爆出劈腿後神隱近三個月，首度現身受訪。（圖／記者蕭采薇攝）

朱軒洋表示，當時搬出Cindy後，先去朋友家借住了一段時間，這段日子沒有工作，就是幫朋友顧小孩，也透過種植物轉換心情。他20日現身，坦言前一晚壓力很大，沒有睡好，「想和大家說對不起，也感謝公司給我機會，很抱歉我讓大家失望了。」

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朱軒洋坦言，在這段關係中，他是做錯的那個人，兩邊也都有認真道歉，但對方是否接受，朱軒洋嚴肅的說：「接不接受不是我能說的。」但也表明目前感情狀態是「單身」。朱軒洋說：「我和Cindy畢竟交往了5、6年，變成這樣的狀況，她一定很難過。至於Julia，她因為這件事，工作上也受到很多影響。」

▲朱軒洋事件發生後，除了把原本正在進行的電影拍完，就沒有任何工作了。（圖／記者蕭采薇攝）

如今搬出與Cindy的愛巢後，朱軒洋已重新開始自己租房，他也坦承：「她（Cindy）有幫我寄一些東西。」但兩人此後都沒有碰面。事件發生後，他有一個月都住在朋友家，媽媽和姊姊關心他，也特地北上陪伴。

朱軒洋坦言，確實有過低潮，但也覺得「不能一輩子這樣」，偶爾出門買東西，有路人認出他要求合照，他沒有覺得困擾，反而覺得「很感動」。在事件發生後，一直在反省中過生活，「就是看小孩、運動、養貓、種花，我覺得還是要找事情做，不然會頹廢也是不行。」

▲朱軒洋這段時間閉關反省。（圖／記者蕭采薇攝）

朱軒洋表示，心情多少還是會影響，但沒有想過放棄離開演藝圈：「因為這段時間我說什麼都是比較情緒性的，但現在也過了幾個月，要沈澱了一下，雖然現在也不是說冷靜了！但就是也不能再繼續這樣下去。」也坦承經紀公司有對他一番「教育」。

他反省近三個月，也坦言公司是看到照片後，才知道這件事，朱軒洋也懊悔辜負同事的信任，「我也想對所有愛我的人，包括同事、家人和朋友抱歉。」至於工作暫時還沒有討論，但被問到是否還有信心拍愛情戲？朱軒洋也自嘲：「應該不會找我了吧！」