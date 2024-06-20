「金曲歌王」謝宇威助陣！　《客人主人》訴說300年來客家族群演變

記者蕭采薇／台北報導

耗時五年，訴說300年來客家族群演變，並進而思考台灣這片土地上關乎所有族群價值的紀錄片《客人主人》，19日舉辦電影首映會。在片中擔任說書人，今天也與會參加的知名音樂人：謝宇威、羅思容、黃子軒和春麵樂隊，一同出席了別具意義的《客人主人》首映會。

▲《客人主人》春麵樂隊擔任說書人。（圖／客家電視台提供）

《客人主人》透過多位知名音樂人任擔任說書人，也找來學者專家和耆老擔任受訪者，精心搭配歌曲、舞蹈，輔以別出心裁的動畫形式，呈現客家族群百年來的地位演變和遭遇。導演沈可尚分享創作理念時提到：「《客人主人》不只要探討的是客家族群在台灣的意義和價值。那些理所當然倡頌的台灣價值，和習以為常的族群刻板印象。」

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▲《客人主人》謝宇威擔任說書人。（圖／客家電視台提供）

沈可尚繼續表示：「其實是來自一連串移民社會流動下求存、崛起、隱形，和衝撞的消長故事。促使我們對這個島嶼上，『誰是客人？誰是主人？』的命題提出探究，油然而生面對過去反省，面對未來，聽聞已響的警鐘。」

▲《客人主人》黃子軒擔任說書人。（圖／客家電視台提供）

今晚《客人主人》首映會更是吸引多位藝文圈人士、電影知名導演和藝人前來觀看。包含：客委會前主委楊長鎮，還有王小棣、柯一正、楊雅喆、楊力州、姜秀瓊、蕭雅全、陳大璞、林志儒、李惠仁、盧建彰...等導演，還有林依晨、謝盈萱、曾寶儀、蔡燦得等藝人，《客人主人》將於6月29日晚間9點在客家電視首播。

▲《客人主人》訴說300年來客家族群演變。（圖／客家電視台提供）