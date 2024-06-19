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《夏日的檸檬草》李沐和婁峻碩大打出手！　十字固定、戳鼻孔賤招全來

記者蕭采薇／台北報導

校園愛情電影《夏日的檸檬草》集結李沐、曹佑寧、婁峻碩三位人氣卡司，19日釋出校園篇花絮曝光更多內幕。只見李沐和婁峻碩為搶手機大打出手，李沐不但用十字固定法將婁峻碩壓在地上捶肚，更使出戳鼻、搔癢等手段，劇情設定也讓婁峻碩趴在地上略顯委屈地說：「好恥辱！」

▲《夏日的檸檬草》李沐（右）與婁峻碩飾演青梅竹馬，全靠好默契。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲李沐（右）與婁峻碩有場大打出手的動作戲碼，兩人即興演出「笑」果十足。（圖／百薇國際娛樂提供）

改編自同名暢銷小說、今夏最青春的愛情電影《夏日的檸檬草》日前釋出前導預告，由曹佑寧飾演的天菜「程奕」、李沐飾演勇敢追愛的「曉夏」，婁峻碩飾演青梅竹馬「柚子」，三人鮮明的角色引起學生族群共鳴，隨即在社群上引發討論熱潮。

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其中李沐和婁峻碩有場為了搶手機大打出手的戲碼，只見私下好交情的兩人不但放膽來真的，婁峻碩更是平日的帥氣偶像包袱盡失，被李沐壓在地上十字固定法、戳鼻孔等賤招樣樣來！在今日釋出的校園篇花絮內，更可見到李沐對著手下敗將的婁峻碩比倒讚，婁峻碩則是趴在地上委屈嘟嘴地說：「好恥辱！」兩人間的可愛互動讓粉絲尖叫連連。

▲《夏日的檸檬草》李沐（右）與婁峻碩飾演青梅竹馬，全靠好默契。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲《夏日的檸檬草》李沐（右）與婁峻碩飾演青梅竹馬，全靠好默契。（圖／百薇國際娛樂提供）

在《夏日的檸檬草》中飾演情竇初開、勇敢追愛的高中少女，李沐表示在拍攝這場「動作戲」前，她和婁峻碩僅在劇組動作指導的教學下排練過一次，其他就是靠兩人前幾次合作經驗建立起的好默契即興演出，雖然畫面激烈但她拍起來反倒比其他文戲輕鬆許多，而兩人也將青梅竹馬間的打鬧詮釋地相當真實，讓演出經驗豐富的李沐心滿意足地說：「我很感謝是婁峻碩來飾演我的青梅竹馬，我們的好默契才能發揮出非常真實的化學反應！」

▲《夏日的檸檬草》李沐（右）與婁峻碩飾演青梅竹馬，全靠好默契。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲李沐（右）與婁峻碩有場在粉筆灰中打鬥的戲碼。（圖／百薇國際娛樂提供）

此外，李沐和婁峻碩還有大打出手後，在充滿粉筆灰的教室裡初次見到曹佑寧的唯美畫面，李沐招認：「真的相當狼狽！」她和婁峻碩都很擔心會過敏，加上有一定程度的危險，好在劇組工作人員都非常專業且謹慎地替他們「補粉」，兩人都順利拍出導演賴孟傑腦中的夢幻場景。

▲《夏日的檸檬草》李沐（右）與婁峻碩飾演青梅竹馬，全靠好默契。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲李沐表示，很感謝婁峻碩飾演柚子，「我們化學反應非常好！」（圖／百薇國際娛樂提供）

此外，近來因為《夏日的檸檬草》前導預告曝光，加上有新歌MV問世的婁峻碩，可說是過足了演戲癮，角色扮相也屢屢讓粉絲驚喜。其中在前導預告裡，婁峻碩更是因為被李沐戳鼻孔、還有滿嘴油膩啃豬腳的滑稽畫面，而被粉絲截圖二創，在網路上廣為流傳。

▲《夏日的檸檬草》李沐（右）與婁峻碩飾演青梅竹馬，全靠好默契。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲婁峻碩在片中有許多貪吃搶食戲，他有場戲猛吃便當吃到差點吐。（圖／百薇國際娛樂提供）

自認高中時期和角色有雷同之處的婁峻碩，被問到自己成為迷因圖的心情，他開心表示：「我很享受在電影裡呈現跟自己平常不同的形象，不計形象地演出也可以更貼近角色真實面。」另外有一場戲，只見婁峻碩為詮釋永遠都在肚子餓的貪吃男高中生，大搶同學的午餐便當，認真的他不但每個take都來真的、狼吞虎嚥地猛塞食物，但因為吃得太快難免會有點想吐，但婁峻碩還是死命將食物嚥下肚：「劇組準備的便當都好好吃，吐掉太浪費了！」

 

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夏日的檸檬草, 李沐, 婁峻碩

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