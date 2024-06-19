鞠婧禕否認續約「工作室密碼被改」　粉絲狂轟公司：企圖綁架藝人

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女團SNH48出身的鞠婧禕擁有「4000年一遇美女」的稱號，她近日傳出在不知情的狀況下，被經紀公司絲芭文化單方面宣佈續約。鞠婧禕在第一時間出面否認，沒想到，其工作室人員19日就表示無法登入工作室帳號，並再次強調鞠婧禕「沒有簽過公司所提的合約」。

▲鞠婧禕在經紀公司發出續約聲明後，親自否認續約。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕）

鞠婧禕的工作人員19日透過備用帳號表示，官方帳號「鞠婧禕個人工作室」在團隊不知情的前提下，突然被修改了密碼，從前一天晚上就已經無法登入，「以後暫由我的帳號來代理小鞠工作室的發佈，我會永遠和小鞠，和大家站在一起。」

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▲工作人員表示無法登入官方帳號。（圖／翻攝自微博）

此外，工作人員還提到，絲芭文化聲明中所提到的「2018年9月10日，雙方又簽署了《專屬藝人合約》補充協」一事，鞠婧禕根本沒有看過該合約，也從未簽署過。而鞠婧禕隨後也在私人帳號發文，向粉絲喊話：「相信我，陪著我。」引粉絲心疼表示「請絲芭停止製造輿論逼迫藝人續約」、「鞠姐這次應該是真的渡難關了，希望她能夠早點擺脫」、「絲芭擅自利用前期法院也不曾支持的補充協議捏造續約事項，企圖綁架藝人，實屬無賴行為」。

▲鞠婧禕發文。（圖／翻攝自微博）