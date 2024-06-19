蔡凡熙緊急代打救援！　認「收到王柏傑簡訊」道謝：酒駕真的不好

記者蕭采薇／台北報導

男星王柏傑18日因酒駕撞遊覽車，遭警方逮捕以現行犯逮捕。他原本要出席的有珠寶品牌DAMIANI的活動，廠商緊急找男星蔡凡熙代打。蔡凡熙19日出席活動時，坦言本來在放假中，前一天晚間剛下飛機就接到經紀人電話，也有收到王柏傑的道謝訊息。

▲蔡凡熙當救火隊！緊急代打，頂替王柏傑出席珠寶活動。（圖／記者蕭采薇攝）

蔡凡熙出道8年來，第一次以金髮出現在大眾面前，他坦言：「我本來沒有想要在工作的時候露出金髮，因為最近是放假，才想說換個新造型。」沒想到就突然接到工作。他剛從日本旅行回來，因為擔心變胖，還特地一早起床慢跑，希望能消消風，臨時上陣也保持好狀態。

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他也與王柏傑剛合作電影《96分鐘》，蔡凡熙坦言，有和王柏傑聯絡，透露有收到對方的道謝訊息。蔡凡熙也強調：「酒駕真的不好，也是再提醒大家一次，宿醉之後隔天也不要開車。因為身體醒了，但酒精什麼時候能退，真的不確定。」

▲蔡凡熙當救火隊！緊急代打，頂替王柏傑出席珠寶活動。（圖／記者蕭采薇攝）

臨時接下任務，蔡凡熙開玩笑說：「還好不是要我跳什麼舞，大秀舞技之類的。」他先前出席活動，也碰上朱軒洋、Lulu等新聞事件上的人物，被封為「專業救火隊」，蔡凡熙聽完笑說：「也不錯，像以前打棒球的時候，救援選手的感覺。」

▲王柏傑因前一晚喝酒，酒精未退卻開車出門，測出酒測值時自己也很錯愕 。（圖／記者黃宥寧攝）



蔡凡熙也即將過生日，笑說想挑一支手錶送自己，而前陣子染金髮去日本玩，沒想到一出名古屋車站，大概看到40個路人和自己一樣的髮型，此趟也沒有豔遇，笑稱：「我應該不是日本女生的菜，市場可能還是在台灣，或泰國可能也有機會。」而單身已久的他，本來今天放假要去拜月老，也呼籲在場媒體：「聽說今天月老很靈，大家等等下班也可以去拜。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。