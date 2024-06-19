《墨雨》爆紅被挖選角內幕「2男神拒演素國公」！于正怒：傷害無辜

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《墨雨雲間》持續熱播，包括女主角吳謹言人氣翻漲，飾演「素國公」的王星越也憑戲爆紅。然而陸網近日一則爆料文聲稱《墨雨》當時選角卡關，「素國公」被兩位男星婉拒，最後製作方起用自家藝人，對此于正發文：「誰在造謠？」

▲22歲王星越在《墨雨雲間》飾演素國公爆紅。（圖／翻攝自微博）

網傳男星張雲龍、曾舜希都曾拒演《墨雨雲間》，張雲龍被傳選擇接演《狐妖小紅娘竹業篇》，曾舜希被傳傾聽粉絲意見，覺得角色不夠亮眼，因此婉拒。不過雙方粉絲駁斥，張雲龍沒有深度接觸，曾舜希是在拍攝另一部于正新劇《臨江仙》。

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▲網傳《墨雨雲間》曾被2男星拒演。（圖／翻攝自微博）

于正怒問「我不知道誰在造謠某某某明星拒演我的戲？」他首先表示，自己不可能再與拒演自己劇的演員合作，「你們想，以我的性格，要是拒演我的戲，放我鴿子，我怎麼可能再合作？不可能吧！所以這個謠言就不攻自破了。」他再指出另一位被傳拒演的演員，是關係不錯的朋友，並且雙方正在謀求合作的過程中，更加不可能存在拒演的情況。

此外，于正坦言《墨雨雲間》籌備期間，確實有演員因自家戲要拍而無法參加，但不代表拒演，但一切都是最好的安排，「真要像網傳那樣，你們覺得我會忍氣吞聲？」他特別提到，素國公蕭蘅的選角遠沒有女主角丈夫「沈玉容」來得虐，形容「那才是被全世界拒絕的角色」，最終選了新人梁永棋。

▲于正表示，素國公選角遠沒有沈玉容來得虐。（圖／翻攝自微博）

于正說《墨雨雲間》的選角過程充滿挑戰，例如「洪孝帝」拍了好幾場還突然換人，重拍更是家常便飯，「拆了的景還重建，真是前所未有」。他感謝喜愛此劇的觀眾，但是呼籲不要再誤信謠言，傷害無辜，最後寫道：「我感恩每一位喜歡這部劇的朋友們，我的執念我會慢慢放下，也請所有的朋友們好好看戲，別再誤信謠言，傷害到無辜，那樣便是我的罪過了。」

▲于正發文。（圖／翻攝自微博）