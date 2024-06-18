源少年2成員短暫離隊倒數！　驚喜獻「最後禮物」寵粉絲

▲ AcQUA源少年的黃莑茗與須弘道推出新單曲《期待著你的出現》。（圖／種子音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

AcQUA源少年的黃莑茗與須弘道推出新單曲《期待著你的出現》，由嚴爵兼任歌曲製作人與MV導演量身打造，歌曲描述著面臨短暫分離，約定彼此在未來重逢的時候，以更好的狀態再次相見，合作過程中，嚴爵發現兩人音色截然不同，而且都對音樂很有想法，展現出極強的可塑性，期待看見他們更加茁壯成長的樣貌，對於短暫分離，也期許兩人可以享受生命的旅程，活出屬於自己的精彩。

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▲▼ 黃莑茗與須弘道接下來將短暫離隊。（圖／種子音樂提供）



MV在苗栗一處露營區拍攝，莑茗提到唱跳拍攝消耗很多體力、且滿頭大汗，到戶外拍攝對他來說也是一大挑戰，他自認是「蟲蟲抗拒者」，坐在水池邊的木頭地板上唱歌的畫面看似唯美，但他當下內心超驚恐，拍攝時有一些巨型螞蟻在地板上爬，超怕牠們跑到自己身上，他笑稱：「我會跟牠們說借過，我真的很怕被咬，畢竟我是一個甜美的毒藥。」

下半年黃莑茗將去當兵，須弘道則將前往美國讀書，雖然2人將短暫分離，但他們與團員及粉絲「海星」之間的情誼不會中斷，將會用音樂作品繼續與大家交流，黃莑茗也與「海星」立下約定，「現在只是短暫分離，我們會在承諾的時間再次團聚，在見面之前各自努力，希望我們能朝著期望的方向邁進，期待再相遇時彼此都能成長。」

須弘道將在美國學習娛樂商業管理，希望將所學應用於未來的演藝事業上，他感性地表示：「每當唱到歌曲最後一句『期待著你的出現』時，我總是不自覺露出微笑，彷彿這首歌濃縮了分離的時間，留下我們之間美好甜蜜回憶。」他希望「海星」之後想念他們時，可以多聽這首歌曲，也可以拍攝翻唱影片，挑戰這首歌。

