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怨台男愛愛「只顧自己爽」！宇珊睡一半被脫褲：結束直接聖人模式

記者劉宜庭／綜合報導

宇珊（劉宇珊）是前女團「Popu Lady」成員，去年10月宣布與圈外男友Josh的結婚，近日上節目暢聊房事經驗，大讚丈夫在這方面照顧得很好，相較於過去與「台男」的交往過程，有著極大落差，她表示是和老公交往後，才發現性愛「原來有起承轉合這件事情」。

▲怨台男愛愛「只顧自己爽」！宇珊睡一半被脫褲：結束直接聖人模式。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲怨台男愛愛「只顧自己爽」！宇珊睡一半被脫褲：結束直接聖人模式。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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▲宇珊指出許多台灣男生發生關係時「只顧自己爽」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

在《11點熱吵店》暢聊主題「軟爛台男VS.外國歐爸」時，宇珊抱怨與台灣男生交往時的經歷：「只顧自己爽，就是大家想到的那一方面的事情、做喜歡做的事情。」她交往過4任男友，其中有兩任是台灣男生，其他兩任不是，「其中一個是我現在的老公，老公不是台灣人，所以我非常有資格，跟大家比較這件事情。」她接著補充解釋：「我老公是美國人，但他是台灣血統。」

宇珊說，自從和丈夫交往後，才發現原來「那一件事情」是可以身、心靈都被照顧，而且還有起承轉合、層次感的，「他會顧妳前面的情緒，然後不會讓妳很突然的感受到。」她也舉出另外一種例子：「好不容易撩起來妳最在意的那部分，妳等了很久，The end.（結束）」

宇珊說：「我覺得台灣人本來就很喜歡學習新的事物，他們不只看韓國歐巴們學習很浪漫的地方，他們也喜歡看日本一些動作的影片，然後就只學到那些，很粗暴的地方，沒有學到精髓。」對此，主持人沈玉琳也分享自身看法：「因為他們沒有搞清楚，A片那個是一種演出，你不能當真，那個是特技。」

▲怨台男愛愛「只顧自己爽」！宇珊睡一半被脫褲：結束直接聖人模式。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲宇珊上節目分享自身經驗。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

宇珊接著分享，之前有遇過一任男友，事前完全沒有徵求過她的同意：「我在睡覺睡得很熟喔，然後他自己在旁邊看『好看的片子』，然後突然有了感覺之後，他直接轉過來、把我褲子脫下來，直接就開始了。」更讓她傻眼的是，「結束之後直接進入『聖人模式』，沒有跟我講話，也不親親我、抱抱我或擦擦我的身體，完全沒有，就是去洗他的澡，然後結束之後，就翻身、睡覺。」

宇珊進一步表示：「我心裡面就覺得很受傷，沒有被尊重的感覺。而且有時候我還跟他講說，我今天很累，女生有很多種狀況，我們是不想要的，然後跟他講完之後，他就說『女生說不要就是要』。」她頓時翻白眼，表情流露滿滿無奈。

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宇珊, 劉宇珊, Popu Lady

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