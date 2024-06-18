ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白安瘋狂加班崩潰！　「眼妝全花了」超狼狽模樣曝光

▲▼白安在MV化身OL上班族，演繹加班雙眼無神疲態。（圖／相信音樂提供）

▲白安在MV化身OL上班族。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

白安為靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》戲劇創作主題曲《亂七八糟的夢想》，MV特別邀請《幸福房屋事件簿》導演蔡怡芬同步執導，製作團隊將MV置入劇中房仲業上班族情節，白安在MV中穿上班套裝造型與「亂七八糟眼妝」，人生的初體驗也讓白安覺得新鮮有趣。

▲▼白安在MV演繹加班雙眼無神疲態。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼白安在MV演繹加班雙眼無神疲態。（圖／相信音樂提供）

▲▼白安在MV化身OL上班族，演繹加班雙眼無神疲態。（圖／相信音樂提供）

導演為營造上班族加班的疲憊心情，白安穿上一襲灰色西裝，身處在堆滿公文、貼滿便利貼、文件漫天飛的辦公桌拍攝MV，扮演上班族上演各種趣味情境，時而無神發呆、時而跳上辦公桌恣意舞動，同時請梳化團隊將白安臉部畫上「亂七八糟眼妝」營造出殘妝感，誇張卻又真實地呈現上班狀態。拍攝完後，白安還突發奇想，頂著殘妝妝容坐計程車回家拍攝做菜影片，計程車司機似乎也見怪不怪，完全淡定以對。

不僅旋律抓耳，歌名也相當吸晴，歌迷直說歌名太特別，白安說：「我覺得『亂七八糟』形容的比較像是自己的心理狀態，把自己心理調整，整理好後，其實夢想都不會太複雜。」或許我們以為我們想要某件東西就是我們的夢想，可是追根究底細想後，我們或許想要的只是更簡單、單純，就如同這首歌給人簡單又快樂的感受，而正在創作新專輯的她也預告：「下一張專輯會做比較有節奏的音樂。」讓歌迷相當期待。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

71歲阿諾史瓦辛格「遭人從後方飛踢」　 背部重擊「完全沒倒下」

推薦閱讀

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

白安

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 公司代表「拿90公分鈍器」毆韓團成員！　警方緊急出動…未成年也挨打
  2. 楊紫瓊相愛20年仍超閃！　法國莊園甜吻78歲新婚尪
  3. 泰BL劇太夯作品量激增！　陸迷妹追星「離開祖國」搬去泰國生活
  4. 曾智希突通知結婚！媽冷回「祝妳幸福」母女心結全說了　她一聽愧疚落淚
  5. 源少年2成員短暫離隊倒數！　驚喜獻「最後禮物」寵粉絲
  6. 一起床「床單棉被都濺血」！驚悚畫面曝 咪妃急看女兒：嚇死我這個媽
  7. 大元鼓鼓婚期訂了這時候　為求感情保鮮買情趣內衣找刺激
  8. 藤岡靛揭《被害者2》拍攝秘辛　一看劇本傻眼：來不及了
  9. 佐藤健瘦了！　工作滿檔又當新劇製作人…計程車行揭貼心舉動
  10. 項婕如得怪病無法根治　吃藥三年吃到懷疑人生

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366