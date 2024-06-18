白安瘋狂加班崩潰！　「眼妝全花了」超狼狽模樣曝光

▲白安在MV化身OL上班族。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

白安為靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》戲劇創作主題曲《亂七八糟的夢想》，MV特別邀請《幸福房屋事件簿》導演蔡怡芬同步執導，製作團隊將MV置入劇中房仲業上班族情節，白安在MV中穿上班套裝造型與「亂七八糟眼妝」，人生的初體驗也讓白安覺得新鮮有趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼白安在MV演繹加班雙眼無神疲態。（圖／相信音樂提供）



導演為營造上班族加班的疲憊心情，白安穿上一襲灰色西裝，身處在堆滿公文、貼滿便利貼、文件漫天飛的辦公桌拍攝MV，扮演上班族上演各種趣味情境，時而無神發呆、時而跳上辦公桌恣意舞動，同時請梳化團隊將白安臉部畫上「亂七八糟眼妝」營造出殘妝感，誇張卻又真實地呈現上班狀態。拍攝完後，白安還突發奇想，頂著殘妝妝容坐計程車回家拍攝做菜影片，計程車司機似乎也見怪不怪，完全淡定以對。

不僅旋律抓耳，歌名也相當吸晴，歌迷直說歌名太特別，白安說：「我覺得『亂七八糟』形容的比較像是自己的心理狀態，把自己心理調整，整理好後，其實夢想都不會太複雜。」或許我們以為我們想要某件東西就是我們的夢想，可是追根究底細想後，我們或許想要的只是更簡單、單純，就如同這首歌給人簡單又快樂的感受，而正在創作新專輯的她也預告：「下一張專輯會做比較有節奏的音樂。」讓歌迷相當期待。

