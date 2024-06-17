RIIZE台灣返韓「機場門被擠掉了」　保鑣大吼：很危險讓開！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓SM娛樂旗下男團RIIZE於週末來台舉辦粉絲演唱會，他們活動結束即返韓，16日現身仁川機場時，吸引大批追星潮，粉絲與工作人員之間互相推擠，機場門甚至被擠掉，保全大吼著「危險」、「讓開」，畫面險象環生，疫情過後追星帶來的影響越來越嚴重。

▲新生代男團RIIZE人氣很高。（圖／翻攝自官方IG）

RIIZE於16日在結束台灣行程後返韓，成員口罩與帽子現身，在工作人員的護送下移動到車上，然而這段簡單的路程卻走得非常艱辛，大批粉絲、媒體湧上接機，影片裡不時可以聽見保鑣大吼「很危險不要貼上來」、「前面的請讓開」、「讓開一下」。

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▲接機RIIZE粉絲非常多。（圖／翻攝自Newsen）



為了搶看偶像一眼，四面八方都是人潮，然而當RIIZE在經過機場大門時，原本就已經搖搖欲墜的電動門被擠到掉下來，連成員都驚慌地往該方向看，玻璃並未破碎，還有工作人員把門擋著，才未釀成大禍，只是令人捏一把冷汗的畫面瘋傳，網友留言表示「看起來成員也嚇到了」、「如果真的喜歡他們可以保持良好的秩序嗎」。

▲▼RIIZE返韓，機場的門被擠掉。（圖／翻攝自Newsen）



RIIZE於15日在新北市工商展覽中心舉辦專場活動，出道以來首度訪台，與超過 000名BRIIZE（官方粉絲名）同歡，遊戲環節中，成員分成哥哥隊和弟弟隊，重現了《想見你》與《我的少女時代》經典場面，ANTON化身許光漢向SOHEE告白：「我喜歡你，跟我們認識多久，一點關係也沒有！」對方則模仿柯佳嬿連喊「蛤？」惹笑全場，6人在舞台上玩得盡興，並帶來熱門歌曲。