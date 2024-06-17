韓網熱門／很特殊的專輯內容物！　ENHYPEN打歌服「拆成15萬片布」

記者張筱涵／綜合報導

南韓娛樂圈對專輯包裝和內容物組成都相當重視，為了提高銷量，有時候也會看到特殊設計，像是aespa的隨身聽就受到廣大歡迎，連非歌迷者都願意掏錢購買。而ENHYPEN將推出新專輯回歸，其中包含了將打歌服拆成15萬片的內容物，引起熱烈討論。

【很特殊的偶像專輯內容物】

新專輯內容物

把ENHYPEN實際穿過的打歌服拆成15萬片分送

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專輯構成：《ROMANCE：UNTOLD》共分成3個版本

包裝盒：各版本1種

LETTER：各版本1種

寫真：各版本1種

CD：各版本1種

寫真小卡A：各版本7種隨機1入

寫真小卡B：各版本7種隨機1入

貼紙：1種

專輯LOGO貼紙：各版本1種

明信片：各版本7種隨機1入

PAPER RING：7組中隨機1組入（每組2張）

海報：各版本1種

ENHYPEN實際穿過的打歌服片：共15萬片隨機1入（首批預購限定，非每張專輯都有）

拍立得：共400張隨機1入（首批預購限定，非每張專輯都有）

｜討論區留言｜

1. 不是給一套而是做成垃圾給大家嗎？

2. 海外粉說這很奇怪，我也覺得很怪，為什麼要強調是偶像實際穿過的衣服，然後還拆成好幾塊，還不如辦展示會

3. 雖然不可能，但很好奇把所有碎片收集後做回一件不知道會怎樣

4. 這在運動界是有的

5. 其實也不貴，只是內容物的話沒關係吧？為什麼大家的反應都不太好？

6. 這個AKB也有做過活動，把衣服各剪成4～5公分大小然後放在像是卡片的東西裡面

7. 說不定會有人想要

8. 不過可以分成15萬片嗎？

9. 是像這樣做成卡片形式收集的

10. 比起覺得詭異，純粹是我不會想要這個東西

11. 喔！我覺得很不錯啊

12. 真的有辦法拆成15萬片嗎？

13. 我覺得是還不錯的發想，但拆成15萬片的話該有多小啊哈哈哈

14. 以前也有過這種的，但不是作為專輯內容物

15. 只有我覺得還可以嗎？對我來說比一片紙好

16. 瘋掉欸哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，但還是會想要

17. 之前有看過用演唱會的大橫幅做成回收再利用的周邊，是這樣的概念嗎

18. 如果是我偶像的話我覺得不錯

19. 拆成15萬片不就是變成垃圾了嗎

20. 外國也有這種的，就是愛護環境和讓粉絲珍藏用吧？

21. 覺得還可以，只是拆成15萬塊好好笑哈哈哈哈

22. 這個很多人都有吧，我也有看過其他偶像用