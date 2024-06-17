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韓網熱門／很特殊的專輯內容物！　ENHYPEN打歌服「拆成15萬片布」

記者張筱涵／綜合報導

南韓娛樂圈對專輯包裝和內容物組成都相當重視，為了提高銷量，有時候也會看到特殊設計，像是aespa的隨身聽就受到廣大歡迎，連非歌迷者都願意掏錢購買。而ENHYPEN將推出新專輯回歸，其中包含了將打歌服拆成15萬片的內容物，引起熱烈討論。

【很特殊的偶像專輯內容物】

▲▼很特殊的專輯內容物！　ENHYPEN打歌服「拆成15萬片布」。（圖／翻攝自theqoo）

新專輯內容物
把ENHYPEN實際穿過的打歌服拆成15萬片分送

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專輯構成：《ROMANCE：UNTOLD》共分成3個版本

包裝盒：各版本1種
LETTER：各版本1種
寫真：各版本1種
CD：各版本1種
寫真小卡A：各版本7種隨機1入
寫真小卡B：各版本7種隨機1入
貼紙：1種
專輯LOGO貼紙：各版本1種
明信片：各版本7種隨機1入
PAPER RING：7組中隨機1組入（每組2張）
海報：各版本1種
ENHYPEN實際穿過的打歌服片：共15萬片隨機1入（首批預購限定，非每張專輯都有）
拍立得：共400張隨機1入（首批預購限定，非每張專輯都有）

｜討論區留言｜

1. 不是給一套而是做成垃圾給大家嗎？

2. 海外粉說這很奇怪，我也覺得很怪，為什麼要強調是偶像實際穿過的衣服，然後還拆成好幾塊，還不如辦展示會

3. 雖然不可能，但很好奇把所有碎片收集後做回一件不知道會怎樣

4. 這在運動界是有的

5. 其實也不貴，只是內容物的話沒關係吧？為什麼大家的反應都不太好？

6. 這個AKB也有做過活動，把衣服各剪成4～5公分大小然後放在像是卡片的東西裡面

7. 說不定會有人想要

8. 不過可以分成15萬片嗎？

9. 是像這樣做成卡片形式收集的

▲▼很特殊的專輯內容物！　ENHYPEN打歌服「拆成15萬片布」。（圖／翻攝自theqoo）

10. 比起覺得詭異，純粹是我不會想要這個東西

11. 喔！我覺得很不錯啊

12. 真的有辦法拆成15萬片嗎？

13. 我覺得是還不錯的發想，但拆成15萬片的話該有多小啊哈哈哈

14. 以前也有過這種的，但不是作為專輯內容物

15. 只有我覺得還可以嗎？對我來說比一片紙好

16. 瘋掉欸哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，但還是會想要

17. 之前有看過用演唱會的大橫幅做成回收再利用的周邊，是這樣的概念嗎

18. 如果是我偶像的話我覺得不錯

19. 拆成15萬片不就是變成垃圾了嗎

20. 外國也有這種的，就是愛護環境和讓粉絲珍藏用吧？

21. 覺得還可以，只是拆成15萬塊好好笑哈哈哈哈

22. 這個很多人都有吧，我也有看過其他偶像用

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