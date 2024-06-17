阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

記者潘慧中／綜合報導

阿Ken出道多年，在台灣享有一定知名度。然而，他日前在節目中透露，有次入境美國前被攔下來詢問了職業，老實回答後，對方進一步要求他拿出證據，結果一掏出來，對方態度馬上變得超和善！

▲阿Ken曾被美國海關詢問職業。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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阿Ken在《同學來了》表示，當時被美國海關詢問職業後，因為不想說謊，便直言是在做娛樂產業的人。未料，海關進一步追問是否為演員，「你有沒有什麼東西是我看過的？」

▲▼阿Ken給海關看他出演《露西》的片段。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



對此，阿Ken拿出當年出演法國名導盧貝松作品《露西》的片段，雖然僅露臉兩分鐘，但和女主角史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson ）以中、英文對戲的表現十分亮眼。

▲▼阿Ken心想海關肯定認識史嘉蕾喬韓森。（圖／翻攝自YouTube／同學來了、Facebook／阿Ken、UIP）



阿Ken當下心想海關「一定會認識史嘉蕾喬韓森」，果然對方一看馬上讓他入境美國，連態度都180度大轉變，「他就對我很和善。」

▲海關對阿Ken的態度馬上變得很和善。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）