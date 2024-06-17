ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

CBX記者會開戰SM「EXO全是看新聞才知道」　隊長Suho：我很抱歉⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體EXO子團CBX成員伯賢、Chen、Xiumin於2023年槓上合作十多年的老東家SM娛樂，原以為雙方爭議圓滿解決，沒想到，三人近日二度槓上SM，並召開記者會控訴「SM要求他們交出個人活動收入的10%」，這場紛爭來得突然，讓粉絲非常擔心。對此，隊長Suho近日為了新劇宣傳接受訪問，不免被問到團員的爭議事件，他正面坦言其他成員皆是看新聞才知情，身為隊長的他，對粉絲感到很愧疚，訪談間致歉：「讓粉絲擔心了，我身為隊長感到很抱歉」。

▲▼ ▲▼CBX記者會開戰SM「EXO全是看新聞才知道」　隊長Suho：我很抱歉⋯。（圖／翻攝自SM）

▲Suho受訪時被問及CBX與SM的紛爭。（圖／翻攝自SM）

Suho本就在戲劇圈努力耕耘，退伍之後更是參演了首部主演古裝劇《世子消失了》，戲劇在近日播出完結篇，他於16日在韓接受媒體聯訪，場上被問及CBX與SM的矛盾，他坦言，「其餘成員看到CBX開記者會，都是透過新聞報導才得知，所以感到非常堂皇與傷心，實際上在記者會結束後，也有感受到粉絲的心累，對於去年就已經心情上不太好的粉絲，又讓他們擔心了，我身為隊長感到很抱歉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼CBX記者會開戰SM，EXO其餘成員是看了新聞才知道。（圖／翻攝自INB100 IG）

▲CBX記者會開戰SM，EXO其餘成員是看了新聞才知道。（圖／翻攝自INB100 IG）

Suho坦言EXO近年來有大大小小的事情發生，時間點很巧的是，每次幾乎都是在他要面對媒體訪問前發生，粉絲擔心他的情緒狀況，但他正面回應「應該就是因為我是隊長，所以才給我這樣的場合吧」，盼望透過訪問的機會，好好安慰粉絲傷心的心情，因此想要說聲對不起。

▲Suho盼望事件圓滿落幕，會與成員好好地聊一下。（圖／翻攝自SM）

▲Suho盼望事件圓滿落幕，會與成員好好地聊一下。（圖／翻攝自SM）

大眾最關心的EXO回歸計畫，Suho承認原本一直都在討論等到Kai、世勳推出完整體的專輯，「都有在公司進行計劃中，但現在有了這些事情，計畫目前處於中斷的狀態，會跟成員好好地聊聊，大家一起圓滿地解決，會以EXO身份帶來好的面貌給大家。」隊長Suho首度提及CBX與SM的矛盾，粉絲感到五味雜陳，盼事件盡快落幕。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

推薦閱讀

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」！6字回答超真實…放閃陳詩媛

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」！6字回答超真實…放閃陳詩媛

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

春風放話幫高爾宣養女兒！　「只要滿足1條件」：養到國小畢業

春風放話幫高爾宣養女兒！　「只要滿足1條件」：養到國小畢業

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

陳慕義「被封殺沒戲演」近況曝光！　自信喊：不為一碗飯屈辱自己

陳慕義「被封殺沒戲演」近況曝光！　自信喊：不為一碗飯屈辱自己

《星光大道》安伯政工地做泥水工！兼5粗活　月收曝光「比上班族還多」

《星光大道》安伯政工地做泥水工！兼5粗活　月收曝光「比上班族還多」

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

孫安佐恐遭警傳喚「疑喊話狄鶯」！最糟下場曝光　她管不動兒只求1事

孫安佐恐遭警傳喚「疑喊話狄鶯」！最糟下場曝光　她管不動兒只求1事

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

女歌手媽媽「竟是金曲歌后」！　從小遭逼學琴卻還愛音樂

女歌手媽媽「竟是金曲歌后」！　從小遭逼學琴卻還愛音樂

唐綺陽運勢／水瓶桃花超旺！雙子「有機會遇到心動對象」 天秤貴人多

唐綺陽運勢／水瓶桃花超旺！雙子「有機會遇到心動對象」 天秤貴人多

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」！6字回答超真實…放閃陳詩媛

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

春風放話幫高爾宣養女兒！　「只要滿足1條件」：養到國小畢業

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

陳慕義「被封殺沒戲演」近況曝光！　自信喊：不為一碗飯屈辱自己

《星光大道》安伯政工地做泥水工！兼5粗活　月收曝光「比上班族還多」

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

孫安佐恐遭警傳喚「疑喊話狄鶯」！最糟下場曝光　她管不動兒只求1事

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

女歌手媽媽「竟是金曲歌后」！　從小遭逼學琴卻還愛音樂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Suho, EXO, CBX, SM

讀者迴響

最新新聞更多

  1. KID老婆一開房門「身懷六甲每步都會怕」！家中景象超真實 孕肚罕入鏡
  2. 孫樂欣開包裹驚見「假陽具」！　丈母娘在旁尷尬了...鍾欣怡嚇壞：又大又粗
  3. 「布裘」親生小女兒長大了！　15歲薇薇安高顏值外貌曝光
  4. 《哈利波特》丹尼爾獲「舞台劇最高榮譽」！　台上告白女友、1歲兒
  5. 詹仁雄鬆口《康熙來了》回歸進度！卡關原因曝光　無奈嘆：控制不了
  6. RIIZE台灣返韓「機場門被擠掉了」　保鑣大吼：很危險讓開！
  7. 「最美軍人」狂吸50萬粉追蹤！　超狂職業經歷曝光
  8. 王瞳朝聖張學友「座位竟連結艾成」　聽定情曲爆哭：完成我與你的約定
  9. 樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人
  10. 林襄挺巨胸熱舞「白襯衫釦子快炸開」　近距離緊繃特寫全看光！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366