CBX記者會開戰SM「EXO全是看新聞才知道」　隊長Suho：我很抱歉⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體EXO子團CBX成員伯賢、Chen、Xiumin於2023年槓上合作十多年的老東家SM娛樂，原以為雙方爭議圓滿解決，沒想到，三人近日二度槓上SM，並召開記者會控訴「SM要求他們交出個人活動收入的10%」，這場紛爭來得突然，讓粉絲非常擔心。對此，隊長Suho近日為了新劇宣傳接受訪問，不免被問到團員的爭議事件，他正面坦言其他成員皆是看新聞才知情，身為隊長的他，對粉絲感到很愧疚，訪談間致歉：「讓粉絲擔心了，我身為隊長感到很抱歉」。

▲Suho受訪時被問及CBX與SM的紛爭。（圖／翻攝自SM）



Suho本就在戲劇圈努力耕耘，退伍之後更是參演了首部主演古裝劇《世子消失了》，戲劇在近日播出完結篇，他於16日在韓接受媒體聯訪，場上被問及CBX與SM的矛盾，他坦言，「其餘成員看到CBX開記者會，都是透過新聞報導才得知，所以感到非常堂皇與傷心，實際上在記者會結束後，也有感受到粉絲的心累，對於去年就已經心情上不太好的粉絲，又讓他們擔心了，我身為隊長感到很抱歉」。

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▲CBX記者會開戰SM，EXO其餘成員是看了新聞才知道。（圖／翻攝自INB100 IG）



Suho坦言EXO近年來有大大小小的事情發生，時間點很巧的是，每次幾乎都是在他要面對媒體訪問前發生，粉絲擔心他的情緒狀況，但他正面回應「應該就是因為我是隊長，所以才給我這樣的場合吧」，盼望透過訪問的機會，好好安慰粉絲傷心的心情，因此想要說聲對不起。

▲Suho盼望事件圓滿落幕，會與成員好好地聊一下。（圖／翻攝自SM）



大眾最關心的EXO回歸計畫，Suho承認原本一直都在討論等到Kai、世勳推出完整體的專輯，「都有在公司進行計劃中，但現在有了這些事情，計畫目前處於中斷的狀態，會跟成員好好地聊聊，大家一起圓滿地解決，會以EXO身份帶來好的面貌給大家。」隊長Suho首度提及CBX與SM的矛盾，粉絲感到五味雜陳，盼事件盡快落幕。