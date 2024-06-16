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安心亞遭影射「喇舌製作人上位」哭了！　被趙正平害慘發聲：委屈吞一年

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（17日）晚9點播出「太扯！爆料新聞背後的“真相”竟是這樣！“藝人”VS.“狗仔”互槓大會開戰了」，主持人安心亞自嘲是「最無聊女星」：「我有時候被狗仔跟到覺得很抱歉，他們有段時間每天跟，因為他們覺得我好像有什麼鬼，但我那段時間真的沒有桃花，我半夜也只是要去健身房，沒有要去約會，他們還要等到我回家才能收工。」

▲▼安心亞。（圖／中天綜合台提供）

▲安心亞自認私生活無聊。（圖／中天綜合台提供）

但有個新聞事件讓安心亞很在意：「我被趙哥（趙正平）害到笑不出來，去年他在一個節目裡講八卦，隱射一個女藝人，說她從綜藝出道後出了唱片，去外面玩還跟製作人喇舌，網路留言都說是我，我在家裡偷哭，這個委屈我吞了一年。」趙正平一聽急忙向安心亞道歉，並澄清事件主角另有其人。

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▲▼安心亞。（圖／中天綜合台提供）

▲趙正平曾在節目爆料，讓安心亞無辜被影射。（圖／中天綜合台提供）

趙正平火爆的螢幕形象也很容易被誤解：「反骨男孩寫了一篇『為什麼景行廳男孩跟Energy差這麼大』，我看到就嘻嘻哈哈笑回『是想來戰嗎』，但媒體就把我平常上節目的語氣、講話方式，說我殺氣騰騰要跟Energy戰。」而家人看了媒體報導趙正平在社群貼文上抒發心情的文章後，竟誤以為他想不開。

趙正平還原當時：「疫情股災我心有感觸，就Po文寫了『聯電加油好嗎』，記者沒來問我，憑幾張照片就寫得亂七八糟，家人打給我說『經濟上有困難，千萬不要想不開』，但那張股票我放到現在，你們知道兩年後的今天，它漲了多少嗎？我現在賺很多！」但同場的記者代表關韶文很不認同趙正平將這事怪罪到記者身上：「如果當時沒寫這篇，你今天上得了這集通告嗎？而且股價清清楚楚Po在那邊，那還有什麼好問你的？」

▲▼安心亞。（圖／中天綜合台提供）

▲關韶文替記者發聲。（圖／中天綜合台提供）
 

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安心亞, 趙正平, 同學來了, 關韶文

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